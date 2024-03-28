法國破獲擷取個資詐騙集團 挖出中國軍火商供應設備

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（中央社記者曾婷瑄巴黎27日專電）法國解放報昨晚揭露，法國近日偵破的一起龐大簡訊詐騙案背後，是由中國軍火商供應非法設備。法國檢方在通緝令中強調，該公司出售極度侵犯個人隱私的武器或設備，令人擔憂。

解放報（La Libération）報導，2022年底至2023年初，上萬法國民眾電話號碼遭竊取，並收到冒用社會醫療保險或銀行顧問之名所送出的詐騙簡訊。儘管這類詐騙名堂過去幾年已屢見不鮮，但這起龐大詐騙案的操作手法卻相當罕見。

所有受害人訊息都是透過國際行動用戶識別碼截收器（IMSI-Catcher）這種情報單位專用的間諜工具取得，經由截收器，罪犯可主動蒐集方圓200公尺以內所有的手機號碼。

遭捕的2位主嫌阿布杜拉耶（Abdoulaye K.）和穆罕默德（Mohamed M.）在犯案前一年成立了「數位行銷」公司Scion Data Agency。2人在看守所中坦承，團隊將截收器放在汽車後車廂，並在巴黎街道緩慢行駛，就能擷取大量個資。

報導指出，司法警務調查人員在清查公司帳目時發現一筆1萬8430歐元的可疑款項，轉給尹凱文（Kevin Yin，音譯），追查之後意外發現，尹凱文是多家中國科技公司的海外聯絡人。

在紐約警方協助下，法方獲得他的真實身分，為45歲的Yin N.，販賣尖端監視與間諜設備。

法國檢方隨之發出國際逮捕通緝令，不僅強調這名中國公民「不斷移動」，更指出「情節嚴重，涉及出售極度侵犯個人隱私的武器或設備」，並表示在俄烏戰爭之下，這類工具「擴散至法國和歐洲的風險令人憂心」。

這名男子出生中國吉安，去年5月於日內瓦準備搭機前往多倫多時落網。令人不安的是，瑞士警方也曾懷疑並偵訊Yin N.與俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）已故首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）的關係，因為普里格津疑似也曾在中非使用過該種截收器。

Yin N.如今被關押在法國，被以「組織詐騙」、「非法盜取自動處理資訊」、「干擾無線電傳輸」等罪行偵辦。警方在其行李中找到4個USB、3部手機、2本中國護照、9張銀行卡與1張秘魯駕照。

此外，還有一張Armortech公司的名片，專門出售攻擊性無人機、地對地導彈及高科技武器系統等戰爭武器。

Yin N.起初自稱是LED燈銷售員，最後才承認為深圳的思可為電子有限公司（Thinkwell）工作。該公司「為中國警察提供監控系統」，客戶主要為國家機構，也有少數個人。而尹凱文則是公司所有職員的化名，並非只有他一人使用。

Yin N.表示，思可為公司之所以獲得販售如此高敏感科技的許可，是因為公司「和中國政治高層有關係」。思可為向南美洲、奈及利亞等國販售裝備。據他所說，法國有2個客戶，同時宣稱不太清楚出口國的法規。

這名中國軍火商也對販售商品性質含糊其辭，甚至稱從沒聽過國際行動用戶識別碼截收器，儘管他自家公司的網站上就有此項產品廣告，還附上照片和影片簡介。作為資訊工程師的他，一度裝傻稱不知截收器的用途。

然而，調查人員檢視他去年造訪巴黎的路線及與Scion Data Agency的通信紀錄，並取得文件證明他確實出售過2部用於巴黎的國際行動用戶識別碼截收器，其中一部還曾被安裝在假冒的救護車上。該裝備不僅違法，放出的電波更是規範強度的4倍，對人體極度危險。

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面對鐵證如山的證據，Yin N.最終坦承在負責人Fan Z.的指示下，向Scion Data Agency出售「樣品」。解放報報導說，調查仍在繼續，還有3台截收器下落不明。

國際行動用戶識別碼截收器會偽裝成合法的手機訊號基地台，誘導特定範圍內的電話與其連接，而非連到一般基地台。模擬器會主動搜尋設備半徑內所有手機，運作模式違反人權與個資基本保障。（編輯：張芷瑄）1130328