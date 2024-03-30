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鮑爾：物價回升 聯準會仍維持在抗通膨軌道上

2024/3/30 04:15
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國政府公布通貨膨脹最新數據後，聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天指出，近期美國通膨回升，聯準會仍維持在對抗物價上漲的軌道上。

法新社報導，美國商務部公布數據顯示，聯準會偏好的通膨指標於2月年增率為2.5%，月增0.1%；2月去除食物和能源成本的所謂「核心」通膨微幅下滑。

鮑爾在舊金山的一場會議中表示：「今早出爐的報告相當符合我們的預期。」

他還說，聯準會仍維持在達成2%長期通膨目標的軌道上。

鮑爾指出，儘管近期通膨數據高於聯準會所盼，但2月數據「絕對更符合我們希望看到的情況」。

他說，「我們沒有對去年下半年的良好數據過度反應」，「你也不會聽到我們對這兩個月通膨上升的過度反應。」

鮑爾對長期利率走勢的提問回答指出，利率不會回到2008年全球金融危機後的歷史低點。

他說：「我們不知道利率將回到什麼樣的水準，也不知道整件事何時會結束。」（譯者：徐睿承）1130330

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