繼續援烏 法國：將提供裝甲車與防空飛彈

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）表示，該國將提供「數百輛」裝甲運兵車和防空飛彈給烏克蘭，作為協助烏國對抗俄羅斯入侵的最新援助計畫一環。

法新社報導，勒克努在今晚刊登的專訪中告訴「論壇報」（La Tribune）說：「為了守住如此廣大的前線，烏克蘭軍隊需要我們的VAB（裝甲）車等設備，這對部隊的機動性來說至關重要。」

法國正在替旗下VAB車隊「汰舊換新」，以「獅鷲 」（Griffon）裝甲車替換部分超過40年的老舊車型，但說舊款裝甲車「仍能運作」。

勒克努說：「我們正在討論於2024到2025年年初提供上百輛。」

法國也將供應更多的Aster 30防空飛彈，供防空飛彈系統SAMP/T使用。SAMP/T類似美國提供的愛國者（Patriot）防空系統。

勒克努補充道：「我們也將在非常短的時間內，開發遠端操作的彈藥，並於今夏開始供應給烏克蘭。」

法國政府正力促國防企業加速生產，一來滿足法國自己軍隊的需求，二來確保可持續支援烏克蘭力抗來犯的俄羅斯軍隊。

烏克蘭示警說自己彈藥庫存已所剩無幾，並特別敦促美國終結政治僵局，說這場僵局導致600億美元的援烏方案遭凍結。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130331