美擴大半導體出口管制 中方反對設置更多障礙

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（中央社台北1日電）美國政府近日修訂半導體出口限制，讓中國取得美國人工智慧（AI）晶片更加困難；對此中國商務部表示，美方泛化國家安全概念，肆意修改規則，對中美經貿合作設置更多障礙，對此堅決反對。

中國商務部31日晚間以發言人答記者問形式表示，美方3月29日公布修訂半導體出口管制措施，這距離美方上次公布措施僅半年不到，而包括美國企業在內的各國企業都希望有一個穩定、可預期的經營環境。

中方稱，美方泛化國家安全概念，肆意修改規則，加嚴管制措施，不僅給中美兩國企業展開正常經貿合作設置了更多障礙，施加了更重的合規負擔，還給全球半導體產業造成巨大的不確定性。這嚴重影響中外企業展開互利合作，損害其正當合法權益。中方對此堅決反對。

中方再指，半導體產業高度全球化，經過數十年發展，已形成「你中有我、我中有你」的產業格局，這是市場規律和企業選擇共同作用的結果。中國是全球最大的半導體市場。中方願與各方加強互利合作，促進全球半導體產業鏈供應鏈安全與穩定。

美東時間3月29日，美國商務部發布公告，對美國2023年10月17日發布的半導體出口管制規則進行修訂，目前正在進行說明和修訂，4月4日起生效。

路透社報導，美政府目的是為了制止向中國運送輝達公司（Nvidia）等所設計更先進的AI晶片，以阻止中國取得美國尖端技術增強軍力。（編輯：唐佩君/廖文綺）1130401