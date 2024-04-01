委內瑞拉慶祝復活節 民眾焚燒政治人物人偶

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（中央社卡拉卡斯31日綜合外電報導）委內瑞拉民眾今天慶祝復活節傳統活動，有些人焚燒總統馬杜洛的人偶，有些人火燒反對派總統候選人的假俑，隨著個人的政治立場而異。

在基督教信仰中，信徒會在復活節時，在街上焚燒背叛耶穌基督的加略人猶大（Judas Iscariot）肖像。

時至今日，委內瑞拉人開始焚燒他們討厭的當代人物。今年復活節，民眾把注意力放在即將於7月28日舉行的總統大選上。

法新社報導，在力挺反對派的社區，民眾焚燒社會主義總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的人偶。馬杜洛正在尋求第3個6年任期；在他治理下，委國以石油為基礎的經濟崩潰了，馬杜洛本人則變得益發獨裁。

然而，在首都卡拉卡斯（Caracas）一個支持總統的地區，民眾焚燒反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）肖像。馬查多有意競選總統，但被效忠馬杜洛的法院禁止參加。

在勞工階層的坎德拉里亞（Candelaria）社區，一尊真人尺寸大小的人偶貼著馬杜洛與資深政治人物羅沙雷斯（Manuel Rosales）的照片。羅沙雷斯在登記截止的最後一刻決定代表反對派參選，目前被視為政府所能接受的人選。

人偶身上畫著一隻蝎子，這是反對派用來形容如羅沙雷斯這般候選人的符號，他們說羅沙雷斯只是口頭上反對馬杜洛，但實際上是想分化反政府派的選票來幫助馬杜洛。

放在椅子上的人俑被潑灑汽油縱火焚燒時，一名抗議者解釋他不喜歡羅沙雷斯的原因。

這名抗議者談到羅沙雷斯時說：「他與獨裁政權簽訂了黑幫協議。」

他還說：「這裡的民眾沒水沒電，所賺工資不敷生活。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130401