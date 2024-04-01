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神秘疾病哈瓦那症候群 傳可能與俄軍情機構有關

2024/4/1 18:45
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（中央社倫敦1日綜合外電報導）媒體集團「內幕」（The Insider）報導，折磨美國全球多地使館人員和間諜、被稱為「哈瓦那症候群」的神祕疾病，可能與俄羅斯軍事情報單位成員使用的能量武器有關。

路透社報導，美國去年公布的一項情報調查發現，美國駐古巴大使館人員2016年首次通報的這種神秘疾病，「極不可能」是敵國造成的。

不過，位於拉脫維亞首都里加（Riga）、專門研究俄國的調查媒體集團「內幕」報導指出，俄羅斯軍事情報局（GRU）旗下代號29155的單位成員，曾奉派前往有美國使館人員通報這類公衛事件的現場。

「內幕」與哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）及德國明鏡周刊（Der Spiegel）共同執行的一項調查也指出，俄國29155單位的高階成員，因從事與研發「非致命聲波武器」相關工作，而獲得獎勵和升遷。

俄國先前已否認與這件事有任何牽連。

哈瓦那症候群（Havana syndrome）的症狀包括偏頭痛、感到噁心、短暫失憶以及頭暈。

「內幕」指出，哈瓦那症候群第一起病例出現時間可能早於2016年。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130401

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