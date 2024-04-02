美民眾接觸乳牛染禽流感 哺乳動物間潛在傳播引憂

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國官員今天表示，德州一位民眾因接觸乳牛感染禽流感，目前正在康復中，但隨著病毒傳播到新物種，人們對當前流行的病毒株愈來愈憂心。

法新社報導，這是美國目前人體檢測禽流感呈陽性第2例。過去一週德州和堪薩斯州等州牛群感染禽流感，顯然曾接觸過野鳥。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）說：「這名患者據報眼睛發紅（符合結膜炎），此為他們唯一的症狀，現正康復中。」他們被告知要隔離，並接受用於流感的抗病毒藥物治療。

美國疾病管制暨預防中心還說，這次感染事件不會改變對美國大眾的禽流感影響人類健康風險評估，目前評估等級屬低風險。美國人體感染禽流感首例發生在2022年，出現在科羅拉多州監獄的一名囚犯身上，然而，這是經由染病的家禽傳播。

專家擔心愈來愈多的哺乳動物感染目前高病原性禽流感（HPAI）H5N1病毒株，以及它在哺乳動物間的潛在傳播，儘管人類病例仍非常罕見。

目前這波疫情始於2020年，已導致數以千萬計家禽死亡，野生鳥類也受到感染。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1130402