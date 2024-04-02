中國生技公司涉與解放軍合作 美議員促拜登列清單

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國一位共和黨籍國會議員和一名民主黨籍國會議員今天呼籲拜登政府，將7家中國生物技術公司列入國防部創建的名單中，以凸顯據稱與北京軍方合作的公司。

在路透社看到日期登記3月29日的一封信中，共和黨人蓋拉格（Michael Gallagher）和民主黨人克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）要求國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）採取這項行動，因為北京可以利用生物技術的力量來加強其軍事力量。

聯邦眾議院中國問題特別委員會主席和高級成員的蓋拉格與克利什納穆希表示，「需要採取緊急行動」，並指出中國可能「製造合成病原體」以獲得軍事優勢的風險。

國防部發言人在聲明中表示：「國防部就此類問題直接向國會議員做出回應，我們目前沒有更多資訊或進一步細節可發布。」

中國駐華盛頓大使館尚未回覆記者詢問。

這封信是華盛頓對中國生技產業日益擔憂的最新跡象。美國國會正在考慮立法，禁止聯邦機構與中國華大集團和藥明康德等公司簽訂合約，以阻止中國獲取美國基因數據和個人健康資訊。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130402