中國第4波爭議地點重新命名 印度：不會改變現實

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（中央社記者林行健新德里2日專電）中國與印度有邊界與領土爭議，中國最近為喜馬拉雅一帶30個地點重新命名，以宣示主權。印度外交部長蘇杰生昨天重申，更名不會改變這些地區屬於印度的現實（reality）。

中華人民共和國民政部3月30日公告對「藏南地區」部分地名進行標準化處理，列出30個地名的標準漢字、藏文名稱，以及地名類別、所屬政區與經緯度。這30個地點多是山峰與河流，僅有11地是居民點。

印中爭議邊界超過3488公里，中國所稱的藏南地區，現由印度實質治理，印度稱為阿魯納查省（Arunachal Pradesh）。

蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）昨天在印度西部城市蘇拉特（Surat）出席2024年企業峰會，面對媒體記者提問時重申，阿魯納查省是印度「不可分割」的領土，中國更名不會改變這個現實。

蘇杰生說：「如果我改了你家的名字，你家就變我的了嗎？」

他補充，印度有部隊駐守在實際控制線（LAC）一帶。

另一方面，印度外交部今天上午以「回應媒體提問」形式發布聲明，強調印度「堅決反對」中國變更阿魯納查省地名的嘗試，指定自己發明的地名不會改變實際情況，阿魯納查省將永遠是印度不可分割的一部分。

自2017以來，中國已發布4批藏南地區地名增補公告，連同這次共增補地名62個，這次增補地名是歷次最多。

中國政府之前3次重新命名這些地點，印度外交部都迅速發布聲明表示拒絕接受，這次則是時隔數日後才回應。

印度與中國的外交關係在2020年6月發生邊界流血衝突後，即陷入緊繃。但兩國為解決邊界糾紛，仍透過外交及軍事系統保持對話，最近一次是3月27日的第29次外交系統談判。

此外，印度國防部贊助的智庫「馬諾哈．巴里卡國防研究分析學會」（MPIDSA）昨天會見來訪的上海國際問題研究院學者，並在社群平台X發布雙方交流的照片。

MPIDSA在昨天的貼文中說，上海國際問題研究院訪團是應邀前來參加例行性雙邊對話，討論如何重建印中兩國的互信。（編輯：郭中翰）1130402