強震致台日菲海嘯警報 美警報中心：威脅已過去

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（中央社台北3日綜合外電報導）花蓮近海今天上午7時58分發生規模7.2地震，台灣、日本南部和菲律賓部分地區一度發布海嘯警報。太平洋海嘯警報中心表示，海嘯威脅「現在已經過去」。

法新社報導，台灣時間上午10時03分，位於美國夏威夷的太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示，「海嘯威脅現在大致上已經過去」，但沿海地區附近民眾仍須保持警覺。

根據交通部中央氣象署資訊，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

日本氣象廳稍早發布海嘯警報表示，包括宮古島等偏遠島嶼可能出現高達3公尺的海嘯。

台灣稍早也發布海嘯警報，「提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害」。

菲律賓同樣發布海嘯警報，敦促沿岸地區民眾撤離。菲律賓火山暨地震研究所表示，根據海嘯波浪模型，北部巴丹群島省（Batanes）、卡加延省（Cagayan）、北伊羅科斯省（Ilocos Norte）與伊薩貝拉省（Isabela）的沿海地區「預計將出現海嘯巨浪」。

氣象署地震測報中心主任吳健富說，震央距離陸地相當近，是極淺層地震，因此全台有感；他還說，這次地震是921大地震發生25年後最大規模。

1999年9月，台灣發生規模7.6地震，造成約2400人死亡，是台灣近百年來死傷最慘重的天災。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1130403