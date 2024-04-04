印尼開齋節近2億人返鄉 車站推人臉辨識加快疏運

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（中央社記者李宗憲雅加達4日專電）印尼開齋節假期8日開始，為避開人潮及延長假期，許多人從本週起提前返鄉，各機場、巴士站、火車站及港口湧入大量旅客。當局加開飛機航班和火車班次疏運人潮，印尼鐵路公司則推出人臉辨識系統加快搭車速度。

印尼開齋節假期從4月8日至15日，對在外地工作的穆斯林來說，開齋節相當於華人過農曆春節，許多人辛苦一整年後，會在開齋節假期返家與家人團聚。

由於今年開齋節假期第一天是週一，因此許多人提前休假以延長假期，也可以避開人潮。

朱娜（Juna）與姊姊及姪女在雅加達甘比爾車站（Gambir）大廳候車，準備返回東爪哇城市茉莉芬（Madiun）。朱娜向中央社表示，返鄉車票很難買，因此她早在3週前就幫自己和家人買好票了。

家鄉在東爪哇瑪琅（Malang）的男子威納迪（Winardi）和妻子、孩子一起返鄉，他說，去年因為太晚訂票而延後返鄉，今年提前買好返鄉車票，他說：「車票滿好買的，如果早點買或許會比較容易。」

伊斯馬瓦蒂（Ismawati）每年都會在開齋節前返鄉，她告訴中央社，今年的開齋節比去年更難買車票，因為去年仍受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，搭火車返鄉的人不如今年多。

印尼交通部預估，開齋節期間將有1.9億人返鄉，約為印尼人口的7成，遠高於去年的1.2億人，可謂印尼疫情後最大規模的遷徙。

伊斯馬瓦蒂說：「今年沒有疫情，所以車站有更多人，至於車票也比去年還要貴，但這是因為開齋節假期，所以還能接受。」

為了疏運人潮，印尼政府與業者在開齋節期間免費提供返鄉車票和船票，共能疏運逾22.7萬人，希望藉此鼓勵民眾使用大眾運輸工具返鄉。

另外，印尼鐵路公司（KAI）從去年開始，陸續在全國各火車站設置臉部辨識系統以簡化搭車流程。若乘客預先註冊，可不必查驗身分證件及使用實體車票，透過人臉辨識就能通過閘門至月台搭車。

雖然火車站使用人臉辨識系統，在印尼出現擔憂個資遭竊的討論，但今年雅加達甘比爾車站仍首次在開齋節期間使用人臉辨識系統。根據記者在甘比爾車站的觀察，民眾排隊註冊登記人臉辨識很踴躍，並表示，希望能藉此加快搭車速度。

乘客威納迪認為，透過人臉辨識搭車更方便，他說：「與去年相比，現在的搭車速度更快，服務也比較好，未來應該也會如此。」他補充，科技使搭車更便利，網路買票也很容易。

也要搭車返鄉的艾維（Evi）則告訴中央社，人臉辨識搭車與排隊使用實體門票相比，更快速。（編輯：郭中翰）1130404

今年開齋節假期首日適逢週一，因此許多人提前休假以延長假期，同時也能避開人潮。雅加達甘比爾車站大廳在開齋節前假期前，就已經擠滿了候車民眾。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年4月4日

在開齋節假期前，大部分的印尼民眾會在網路上購買火車票，僅有少數人會到位於車站的實體售票櫃檯購票。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年4月4日

印尼鐵路公司首次在開齋節假期推出人臉辨識系統，希望藉此簡化搭車流程，加快疏運人潮的速度。若預先註冊可不必查驗身份證件及使用實體車票，透過人臉辨識通過閘門至月台搭車。圖為民眾在火車站註冊人臉辨識系統。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年4月4日