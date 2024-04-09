專家：2030年前AI帶動銅需求激增 供應短缺恐惡化

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（中央社洛桑8日綜合外電報導）全球大宗商品交易巨擘托克集團（Trafigura）表示，2030年前，人工智慧（AI）和資料中心相關銅需求可能將增加100萬噸，恐導致銅供應短缺情況惡化。

路透社報導，隨著世界朝向減少碳排放方向邁進，預計未來幾年包括電動車和再生能源技術在內的能源轉型將帶動銅消費量激增。

總部位於瑞士的托克集團首席經濟學家拉希姆（Saad Rahim）在英國金融時報舉行的「全球商品高峰會」（Global Commodities Summit ）中指出：「如果檢視來自資料中心與AI的相關需求，就會發現爆炸性成長。」

拉希姆說：「除原本在2030年以前會短缺400萬到500萬噸以外，還會再短少100萬噸。」他說：「在諸多供需因素下，沒人真的將這些考慮進去。」

拉希姆並未透露2030年全球銅需求量是多少。

根據估計，今年全球銅需求量約2600萬噸；而路透社1月發布的調查顯示，預計2025年銅市場供應缺口，將從今年的3.5萬噸增加到10萬噸以上。

中國是世界上最大的銅生產國和消費國，同時也是全球能源轉型所需其他許多工業金屬的主要供應國，西方領袖因此憂心能否實現淨零排放目標。

歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development）首席經濟學家賈沃西克（Beata Javorcik）表示：「我擔心地緣政治緊張局勢升高，將會減緩綠色轉型進度。」

他說：「在關鍵原料生產方面，中國控制著很大一部分，而西方及其盟友控制著相對較小一部分。」

賈沃西克提到電動車電池所需的稀土和石墨原料，其生產主要是由中國主導。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1130409