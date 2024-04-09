印尼迎開齋節湧現返鄉潮 小巴駕駛釀事故致12死

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（中央社記者李宗憲雅加達9日專電）印尼明天迎來開齋節，許多人陸續從首都雅加達返鄉，造成多地交通癱瘓。蘇門答臘塞車一度綿延25公里，有駕駛在車上待了逾12個小時；西爪哇有小巴駕駛因不熟悉單向行駛規定而遭公車撞上，導致12名乘客死亡。

印尼明天將迎來開齋節，多數私人企業已開始放假，數千人離開雅加達。根據統計，自3日至7日，已有超過103萬輛汽車離開雅加達。交通部預估，開齋節假期共有逾1.9億人返鄉，約為印尼總人口數的7成，遠高於去年的1.2億人，可謂印尼疫情後最大規模的遷徙。返鄉高峰預計會落在開齋節的第二天。

為了疏運人潮和車輛，許多高速公路改為單向行駛，但並非全面實施，有小巴駕駛因此未注意路況逆向在路肩停車，卻遭迎面而來的另一台公車撞上而起火燃燒，導致小巴車上的12名乘客死亡。

根據「時代報」（Tempo）報導，昨天早上在西爪哇省有一輛小巴士因逆向停靠在路肩，遭另一輛超速的公車迎面撞上而起火燃燒，隨後另一輛休旅車因塞車不及也撞上公車造成連環車禍，事件共造成12人死亡， 這是近年來開齋節假期中，最嚴重的交通事故之一。

大批的返鄉人數也造成多個地方交通癱瘓。根據「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，居住在蘇門答臘島的居民苦不堪言，部分地區塞車一度綿延25公里，許多駕駛得在車上待上12個小時，有些人甚至在路邊紮營過夜。

另外，有數千名摩托車騎士過去幾天準備搭渡輪離開爪哇島時，因人潮過多而被迫在契萬丹港口（Ciwandan）等待數小時。由於正值齋戒月，許多穆斯林等待超過5小時後，紛紛因中暑或體力不支而暈倒送醫。

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印尼總統佐科威（Joko Widodo）昨天到雅加達中區的瑟南市集（Pasar Senen）火車站視察，要求相關部門必須加強監督民眾返鄉情況。陪同佐科威視察的交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）表示，今年透過海運返鄉的旅客人數增加至65%，但有些人仍買不到船票。

為了因應開齋節返鄉人潮，印尼當局加開飛機航班和火車班次疏運人潮，布迪表示，火車票幾乎已經全部售罄。（編輯：陳慧萍）1130409