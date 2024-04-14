全球最年長連體雙胞胎62歲過世 比醫生預測多活30餘年

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（中央社賓州雷丁14日綜合外電報導）根據美國賓州一家殯儀館人員，金氏世界紀錄列為世上「現存最年長連體雙胞胎」的蘿莉與喬治，7日已在賓州大學醫院過世，享壽62歲。殯儀館刊出的訃聞並未說明兩人死因。

費城詢問報（Philadelphia Inquirer）報導，這對雙胞胎滿50歲時，蘿莉（Lori Schappell）曾接受訪問說：「我們出生時，醫生認為我們活不到30歲，然而我們證明他們錯了。」

美聯社報導，1961年9月18日，蘿莉與喬治（George Schappell）出生於賓州西雷汀市（West Reading），他們的大腦是分開的，然而頭骨相連。儘管他們必須互相配合行動，訃聞指出，對兩人而言「盡可能獨立生活非常重要」。

兩人自公立高中畢業後，曾在大學修課。當蘿莉在醫院洗衣房工作，喬治一路相伴6年；1996年，蘿莉放棄了這份工作，好讓喬治能展開他的鄉村音樂生涯。

訃聞表示，他們24歲起便獨立生活並到處旅行，喜歡打保齡球的蘿莉甚至曾在比賽中得獎。這些年來，他們在許多紀錄片及脫口秀現身，也曾在FX頻道播出的醫療影集「整形春秋」（Nip/Tuck）客串一集。

費城詢問報報導，蘿莉曾經訂婚，然而她的未婚夫因車禍過世。蘿莉曾說自己約會時，喬治會在一旁看書。至於喬治，他原名多莉（Dori），2007年公開承認自己是跨性別男性。

這對雙胞胎在1997年一部紀錄片中提及，他們會在不同時間各自洗澡。喬治談到，若想獲得「隱私和妥協」，首先要這麼對待自己所愛且尊重的人。蘿莉也說所謂妥協，代表「你不能在你正想要的時候，獲得你想要的一切」。

每5萬到6萬名新生兒之間，會出現一對連體雙胞胎，即同卵雙胞胎的單一受精卵沒有成功分裂成兩個胚胎。

為蘿莉與喬治進行分離手術被認為具有風險，不過2002年蘿莉受訪時告訴美聯社，反正她也不認為有必要動手術。

在1997年的紀錄片中，喬治也堅拒分離手術這個想法，「何必修理根本沒壞的東西？」（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130414