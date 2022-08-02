終於相見 連頭嬰VR協助下分割成功創最年長案例

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（中央社里約熱內盧1日綜合外電報導）巴西一對頭部連體雙胞胎在虛擬實境（VR）技術協助下成功手術分割，醫師今天形容是這類型最複雜手術，這對3歲多的雙胞胎也是同案例中年紀最大的患者。

綜合法新社、天空新聞網（Sky News）及英國廣播公司（BBC）等媒體報導，這對雙胞胎男嬰是亞瑟和柏納多．利馬（Arthur and Bernardo Lima），2018年出生於巴西北部羅賴馬州（Roraima），他們顱部聯胎，這是極罕見的症狀。

根據總部設於倫敦的慈善組織Gemini Untwined統計，大約每6萬新生兒中就有1例是連體嬰，其中只有5%是顱部聯胎。

亞瑟和柏納多頭頂相連近4年，大多待在醫院特別病房，如今分割手術成功，終於能夠首度面對面相見。

他們動過7次手術，近100名醫療人員參與，光是最後一次手術就歷時超過27小時。

協助手術的Gemini Untwined形容這是「到目前為止最具挑戰性、最複雜的分割手術」，因為這對雙胞胎男嬰有多條重要血管相連。

參與手術的巴西醫院神經外科醫師穆法雷（Gabriel Mufarrej）說：「這是我生涯遇過最困難、最複雜、最具挑戰的手術。起初沒人相信這能辦到，救了他們兩人是具歷史意義的成就。」

醫療團隊在VR技術協助下，籌備6月7日和9日最後階段必須小心處理的手術。

外科醫師們利用腦部掃描建立男嬰共享頭蓋骨的數位圖，在英國和巴西進行跨大西洋虛擬實境試驗手術練習操作。

英國神經外科醫師吉拉尼（Noor ul Owase Jeelani）形容籌備過程像是「太空時代會做的事」。

他告訴英國聯合社（PA）：「感覺就是很神奇，在真正讓孩子面臨任何風險之前就先看到解剖結構並進行手術真的很棒。」

「在虛擬實境中動刀真的像是火星人做的事。」

醫療團隊分享的照片和影片顯示，這對男嬰在手術成功後終於能並排躺著，小亞瑟還去碰兄弟的手。

醫師們說，這對小兄弟還需要時間康復，或許往後需要進一步手術。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110802