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嬌生兒童止咳糖漿疑檢出毒素 南非肯亞奈及利亞3國勒令回收

2024/4/14 18:31（4/14 18:51 更新）
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（中央社南非普勒托利亞13日綜合外電報導）南非衛生監管單位今天表示，在嬌生公司（Johnson & Johnson）的兒童止咳糖漿檢測出高含量二甘醇後，目前正從市面上召回相關批次產品。

路透社報導，南非當局聲明，受影響的相關批次產品已銷往南非、史瓦帝尼、盧安達、肯亞、坦尚尼亞和奈及利亞。

南非宣布回收前，奈及利亞監管機構10日曾通報，在一批Benylin兒童止咳糖漿中首度檢測到這種毒素。

肯亞和奈及利亞也已發布回收同款糖漿的公告，這款產品是用於治療花粉熱及影響上呼吸道的過敏性疾病。

保健產品公司Kenvue去年自嬌生分拆出來後，現在旗下擁有Benylin品牌。Kenvue聲明表示，該公司本身也正在進行相關評估，並與衛生當局合作以決定採取何種措施。

Kenvue指出，對其全球安全資料庫進行檢視後，「2021年5月產品上市到2024年4月11日期間，並未發現任何批次的Benylin兒童止咳糖漿出現嚴重不良事件」。

止咳糖漿含有過高二甘醇（diethylene glycol）成分，被認為與2022年以來甘比亞、烏茲別克、喀麥隆等國有100多名兒童喪命有關，這是全球最嚴重的口服藥物中毒事件之一。（譯者：紀錦玲/核稿：洪培英）1130414

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