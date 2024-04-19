三星高階主管週休一日擴及子公司 因應經營風險

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（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）韓國媒體報導，原只有三星電子等部分三星集團旗下公司實施的高階主管週休一日制度，因應業績不振等經營風險，逐漸擴大至整個集團旗下的所有子公司。

韓媒每日經濟引述業界人士報導，三星家電、三星SDI、三星SDS與三星顯示器（Samsung Display）等三星集團旗下子公司近期開始建議高階主管採取週休一日制，最快從本週開始就必須從週六、日中選一天上班。

不過這次建議僅針對高階主管，嚴格禁止部長級以下員工連帶加班。

報導指出，三星電子高階主管週休一日制已行之有年，三星物產、三星重工業、三星E&A等3家公司是從今年初開始實施。受到產業景氣影響，三星旗下各家子公司高階主管都開始出現自發週休一日制的風氣。

業界人士指出，全球經濟沉滯狀況延續，為企業經營帶來更多不確定性，許多企業的高階主管工作量都為因應緊急狀況增加。除三星電子外，SK集團也暌違24年重新開始舉行針對集團高管的週六會議。

業界認為，隨著三星集團正式啟動因應經營風險的非常對策，其他大企業可能跟進採取相關措施。（編輯：馮昭）1130419