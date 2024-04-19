越南河內公寓驟漲2成 憂心泡沫化官方要查

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（中央社記者陳家倫河內19日專電）越南首都河內市的公寓售價近一段時間大漲約2成，越南建設部憂心房市泡沫愈吹愈大，要求河內市政府對房地產業者、投資者、仲介、售屋中心的經營與交易展開檢查。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，越南建設部表示，許多媒體報導反映，河內市的公寓、一些區域的房子、建案價格異常上漲，有哄抬、炒房、投機的情況。

為了善盡管理職責，越南建設部提議河內市政府檢查、審查當地房地產交易，尤其是在一些公寓建案售價異常上漲的地方祭出整頓辦法，處理哄抬、炒房、投機等違法行為並提出報告。

根據越南房地產公司CBRE最近公布的市場研究調查，今年第1季，河內市的新公寓房源主要以西部的高級建案為主，大概有2300戶，並已經賣出2000戶，因為多是高級建案，帶動成交價格。

河內市今年第1季的公寓價格，新成屋每平方公尺不含增值稅大約為5600萬越南盾（約新台幣7.1萬元），年增19%、季增5%。

CBRE數據顯示，今年第1季河內市公寓的第一手價格與胡志明市的差距顯著縮小，2022年底兩市差距約35%，而今胡志明市平均只比河內市高出10%左右。

越南房地產公司Savills的研究調查數據也呈現類似結果，河內市公寓今年第1季的新成屋平均為每平方公尺5900萬越南盾，年增14%、季增3%。

越南國家貨幣財政政策諮詢委員會成員黎春義（Le Xuan Nghia）最近在一場房市的研討會上表示，河內市的公寓價格上漲得令人膽戰心驚。

黎春義舉例，很多河內市的建案猛力上漲，幅度至少15%以上，一些甚至超過30%。西湖區（Tay Ho）新市鎮每平方公尺要價超過1億越南盾；南慈廉區（Nam Tu Liem）新市鎮每平方公尺則要6000萬至8000萬越南盾。

黎春義分析，河內市的公寓過去一段時間以來漲成這樣，主要因為供需不均衡。新增供給減少，結果價格不斷上漲。此外，新屋房源少導致中古屋的屋主惜售，又繼續拉抬了房價。

黎春義表示，一間公寓在過去兩年從36億越南盾漲到70億，大家都認為還會再漲就不想賣。供給持續減少，需求不斷增加，供需失衡進而吹起房市泡沫。

專家丁仲盛（Dinh Trong Thinh）持相同看法，他認為，河內市公寓價格在過去一段時間猛漲，很多投資者還準備提高售價。丁仲盛警告，這將導致公寓價格泡沫化，加劇當前房市危機。（編輯：陳慧萍）1130419