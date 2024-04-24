日本IHI原動機涉造假引擎油耗數據 母公司致歉

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本專門製造船舶等引擎的IHI原動機（IHI Power Systems），今天被證實在過去逾20年生產的4000多具引擎造假油耗數據。IHI原動機母公司IHI副社長盛田英夫今天出面致歉。

日本朝日新聞報導，日本重工業大廠IHI（舊社名為石川島播磨重工業）今天公布，發生不當行為的是負責製造引擎的子公司IHI原動機位於新潟市及群馬縣太田市的兩座工廠。

引擎油耗數據是製造商在出貨前的測試進行測量，然後記載在出貨給買方的報告中。

日本放送協會（NHK）報導，IHI副社長盛田英夫在今天下午舉行的記者會上說，對顧客及許多利益相關者帶來巨大困擾與憂慮，在此深表歉意。

國土交通省未來將透過赴現地檢查等方式，調查詳細的事發過程。

IHI原動機今天表示，他們過去在引擎測試後提供給買方的書面資料中，記載與實際測量油耗不同的數值。IHI原動機已將此事上報國土交通省。

IHI表示，已知IHI原動機在2003年後出貨的5500多具引擎中，竄改4361具的數值。這些引擎分別銷往國內外，包括船舶用及陸上用引擎，竄改時間長達逾20年。

另外，有2058具引擎未達原先與客戶商定後的油耗數值。至於引擎的氣體排放量部分，已確認部分銷往國外的船舶用引擎恐有超標之虞。

IHI過去也曾發生接受民間航空公司委託進行噴射發動機的維修保養作業時，在部分作業由不具資格人員參與檢查工作，甚至隱瞞非法使用具資格人員印鑑的不當行為。（譯者：黃名璽）1130424