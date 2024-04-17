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近5年家暴通報案件 近半數為親密關係、占最多

2024/4/17 16:28（4/17 16:51 更新）
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示意圖。（圖取自Pexels圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）媒體報導，藍營某政治人物家暴。衛生福利部統計，近5年家暴通報案件，以親密關係暴力最多、占近半數，衛福部次長李麗芬今天說，不論身分地位，都可能出現家庭暴力事件，並呼籲積極通報。

媒體報導，3月間兒虐案延燒之際，某藍營大咖對妻子以及未成年兒子惡言相向，出言羞辱，甚至一度把手機砸向兒子，妻子為此通報家暴中心，讓此案在社福機關內部傳開。

李麗芬下午出席活動後接受媒體聯訪強調，不論身分、政治或經濟地位，「都有可能出現家庭暴力事件」，重點是希望在整個家庭中，不要用暴力方式來解決家庭溝通。

除呼籲施暴者加強情緒管控外，李麗芬表示，其他民眾若知悉相關案件情事，都應儘量來通報，一定會有社工提供處理跟協助；集中篩派案中心一旦收到通報，97%案件會在24小時內完成派案，由社工了解評估。

衛福部統計民國108年至112年的家庭暴力事件通報，都以親密關係暴力（含婚姻/離婚/同居）通報件數最多，於108年至112年分別占49.85%、47.90%、47.14%、47.85%及48.36%。

李麗芬說，在成人案件中，社工會根據台灣親密關係暴力危險評估表（TIPVDA），區分成高危、一般等不同類型，高危者一定要開案，如果是一般風險，會視需求提供服務。

媒體追問，若沒有開案，但小孩目睹家暴恐影響身心。李麗芬對此回應，「家中如果有6歲以下兒童，一定會開案」，6歲以上則與教育單位合作，提供目睹暴力孩童相關協助。（編輯：陳政偉）1130417

如遇親密關係暴力，可撥打113保護專線，或向家庭暴力防治中心諮詢及求助。

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