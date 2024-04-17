傳藍營大咖家暴 國民黨：從未聽聞相關訊息

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）媒體報導，藍營某政治人物家暴，國民黨文傳會主委李彥秀今天說，從媒體報導的內容，她無從判斷此人為誰，她也從未聽過相關訊息，但對家暴零容忍是國民黨以及藍營立委們長期關注的議題，也是重要政策之一。

媒體報導，3月間兒虐案延燒之際，某藍營大咖對妻子以及未成年兒子惡言相向，出言羞辱，甚至一度把手機砸向兒子，妻子為此通報家暴中心，讓此案在社福機關內部傳開。

李彥秀今天上午受訪表示，從媒體報導無從判斷是哪一位人士，但是「家暴零容忍」是國民黨長期以來重要政策，目前司法已經介入調查，社福單位也進一步了解，為了保護未成年子女，避免公布個資造成進一步傷害，應給予更多的空間。

媒體詢問，地方社會局都已知道此事，國民黨內是否有聽聞，李彥秀指出，她從來沒有聽說過，但既然社福團體及相關單位已經介入調查了解，外界就還給這個家庭一些隱私，相信社福團體會進一步了解與調查。（編輯：翟思嘉、謝佳珍）1130417

如遇親密關係暴力，可撥打113保護專線，或向家庭暴力防治中心諮詢及求助。