藍委提修法 盼擴大巴氏量表免評對象放寬外籍看護

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（中央社記者范正祥台北16日電）多位國民黨立委今天提出就業服務法第46條條文修正草案，主張雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿80歲以上或70到79歲的癌症二期，得免經醫療機構的專業評估，也就是不用巴氏量表即可申請外籍看護，以減輕家庭照顧者的壓力與負擔。

國民黨立委黃建賓、馬文君、游顥、吳宗憲、牛煦庭、謝衣鳯，在立法院共同召開「老人照護不可等，放寬外籍看護須及時」記者會。

黃建賓指出，台灣現今70至100歲人口約有275萬人，80歲以上就有90萬人，老人照護是一個關乎社會福祉的重要議題，必須採取積極的行動，讓更多的長者享受到溫暖的照顧。

他說，希望這項修法很快在立法院社會福利及衛生環境委員會審查，共同建立一個更加關愛與健康的社會。

吳宗憲說，考量到老年癌症患者通常接受較為保守的治療，代表家人需要付出更多時間在照護上，然而一般家庭可能需要賺錢來負擔醫療費用，導致無法一直陪護，經常陷於兩難情況，因此修法主張80歲以上或70到79歲的癌症二期，只要符合兩項條件其中一項，在申請外籍家庭看護工時，皆可以免經醫療機構的專業評估，減輕一般家庭對高齡人口的照護壓力。

馬文君指出，「擴大巴氏量表免評對象」是國民黨立法院黨團本會期的優先法案之一，也是國民黨籍新北市長侯友宜競選總統時的「長照政策」主張。

她表示，預估到了民國120年，國內失能人口達到118萬人，台灣看護工平均月薪約新台幣5至6萬元，且接受訓練後真正投入職場僅約2成，量能有限，家庭如果有失能者，每個月要負擔5至6萬元，加上其他花費，往往每個月支出超過10萬元，這不是一般家庭所能負擔得起。

馬文君指出，台灣看護工短缺，必須仰賴外籍看護工，外籍看護工平均月薪約3萬元左右，要聘請家庭外籍看護工，就要提出巴氏量表，但審核機制往往造成家屬和醫事人員緊張衝突。

游顥呼籲，為了維持家庭和長照的健全發展，提升長者的生活品質，修訂就業服務法第46條是必要的，以減輕家庭照顧者的負擔，更不應該剝奪女性在職場上的權利，讓婦女能夠重返職場，不再為照顧家中長者而感到焦慮或失去自我。

謝衣鳯說，修正就業服務法第46條條文，對於提升台灣勞動力會有幫助，可以讓更多青壯世代在社會上從事幫助國家進步的工作。

牛煦庭表示，好的政策不分黨派，也不應因為總統大選結束就停止推行，呼籲各黨派共同支持儘速通過這項修法。（編輯：翟思嘉）1130416