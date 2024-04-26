Alphabet首度配股利財報優於預期 股價勁揚16%

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（中央社加州山景市25日綜合外電報導）谷歌（Google）母公司Alphabet今天首度宣布配發股利，並將買回700億美元自家股票，此舉吸引投資買氣，盤後股價勁揚近16%。

路透社報導，Alphabet正將資本返還給股東，配發每股股利0.20美元，同時支出數十億美元於資料中心，以迎頭趕上對手在生成式人工智慧（AI）方面的進展。

僅3個月前，科技巨頭對手Meta Platforms首度宣布配發股利，隔天帶動這家社群媒體公司股市價值大增1960億美元。亞馬遜（Amazon.com）是目前科技巨頭中唯一未配發股利的企業。

Alphabet上季銷售、獲利和廣告業績都優於預期，這些指標均受到外界密切關注。

Alphabet財報公布後，推升盤後股價勁揚近16%，股市價值激增約3000億美元，達2兆美元以上。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，Alphabet上季（截至3月31日）營收805.4億美元，高於原先估計的785.9億美元。

Google公布上季廣告銷售成長13%至617億美元，優於倫敦證券交易所集團資料顯示的平均估值602億美元。

Alphabet資本支出年增91%至120億美元。Gabelli Funds投資組合經理霍華德（Hanna Howard）稱這項數據「高於預期」。

儘管資本支出激增，Alphabet財務長波拉特（Ruth Porat）表示今年營業利益率將高於去年水準，但未詳述。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1130426