路透：美中恢復氣候會談 中國特使劉振民5月初訪華府

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）儘管美中關係因貿易及安全議題日趨緊張，美國總統拜登政府和中方官員說，美國氣候特使波德斯達5月將在華府接待中國氣候變化事務特使劉振民，恢復氣候合作雙邊會談。

路透社報導，中國上一任氣候變化事務特使解振華今年1月因健康因素卸任，接掌懸缺的劉振民將首次以新身分訪問華府。

波德斯達（John Podesta）則是於今年稍早接替凱瑞（John Kerry）成為美國氣候特使。美中這世界兩大經濟體的新任氣候特使雖已通過話，卻尚未舉行過正式會談。

中國外交部在上星期一份關於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中的文件中，同樣提到劉振民將訪美。

劉振民告訴彭博電視（Bloomberg TV），他將於訪美期間會見波德斯達。

熟悉這趟訪問的消息人士表示，劉振民將於5月8日至10日訪問華盛頓，並將前往紐約。

拜登政府則尚未證實會面會在5月什麼時候舉行。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1130501