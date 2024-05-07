中國戰機險以照明彈擊中澳洲軍機 澳總理譴責

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（中央社記者楊淳卉雪梨7日專電）一架中國戰機4日在黃海國際水域上空發射照明彈，差點擊中澳洲海軍直升機，澳洲總理艾班尼斯今表示，已向中國表達這是「完全不可接受」的行為，他並澄清，中國國家主席習近平今年不會訪澳。

澳洲國防部昨晚指出，這起事件發生於4日，1架中國殲-10戰機在1架澳洲海軍海鷹（Seahawk）直升機的飛行路徑上投下多枚照明彈，直升機駕駛被迫採取閃避行動，以免被照明彈擊中。

當時澳洲防空作戰驅逐艦「荷巴特號」（HMAS Hobart）正在黃海國際水域執行聯合國安全理事會（UNSC）對北韓的制裁決議。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）昨表示，已就此向北京提出抗議。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今接受「今日秀」（Today Show）訪問進一步指出，坎培拉已經做出適當的外交表達，向北京表示，這是不專業、且完全不可接受的行為。

艾班尼斯表示，澳洲國防軍對國際社會很重要，事件發生時國防軍正在黃海國際水域執行聯合國安全理事會對北韓的制裁決議，他們進行這些任務時不該有任何風險。

艾班尼斯說，中國目前還沒公開回應，但他認為，這樣的事件為何會發生，澳洲民眾會希望能得到解釋。

此外，有媒體報導，中國國家主席習近平今年稍晚將訪問澳洲，不過艾班尼斯澄清這項傳言，他說，習近平今年不會訪澳，預期兩人將在今年年末的20國集團（G20）會面。（編輯：陳慧萍）1130507