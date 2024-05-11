習近平訪歐 匈牙利在野黨挺台、批過於依賴中國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林11日專電）中國國家主席習近平訪問匈牙利期間，匈牙利在野黨強烈批評總理奧班的外交政策與對中國日益增長的依賴。在習近平與奧班政府深化雙邊關係並簽署多項經貿協議同時，引發匈牙利國內對主權和民主價值的激烈辯論。

據「歐洲動態」（EurActiv）報導，中國對匈牙利的投資主要集中在基礎建設、能源及電動車等產業，這些合作被匈牙利政府視為經濟增長的催化劑，有望創造數千個就業機會，並促進國內產業現代化。

奧班（Viktor Orban）在習近平訪問匈牙利期間的新聞發布會上表示，中國是全球經濟和政治進程中的關鍵參與者，中國在匈牙利的投資已達6兆4000億福林（近新台幣5800億元），兩國貿易額在過去20年從30億美元增加到120億美元。

然而，來自中國的投資並未完全受到匈牙利人民歡迎，許多人擔心這種深度經濟合作可能使國家過於依賴外國政府。

匈牙利主要在野黨對話黨（Dialogue）和動能黨（Momentum）抨擊對中國投資照單全收的奧班政府，忽視了國家的民主價值和歐盟原則；並警告這種外交政策可能危及匈牙利的獨立性，加劇歐盟內部分裂。

對話黨在官網發布對奧班的批評，認為奧班政府與習近平簽署的雙邊協議僅服務於中國的全球擴張戰略，而非匈牙利的國家利益。

對話黨舉例，多家中國電池製造商在匈牙利小鎮建設大型電池工廠，將破壞當地環境，把匈牙利變成「中國的一個經濟殖民地」。

對話黨呼籲奧班應遵守歐盟的核心價值觀，不應與罔顧西藏、香港、台灣、維吾爾族和基督徒人權的中國交好，透過迎合獨裁者來獲取經濟利益。

此外，擁有許多年輕選民支持的動能黨，該黨副主席馬頓（Tompos Marton）在臉書表達對台灣的堅定支持，表示無法接受奧班在習近平訪匈期間發表「一個中國原則」聲明，認為此舉可能危害匈牙利與台灣等民主國家的貿易夥伴關係。

對匈牙利在野黨的聲明，駐匈牙利代表劉世忠表示感謝匈牙利友台國會議員一直以來對台灣的支持，在匈牙利政府極力與中國發展關係同時，不忘持續為台灣發聲；並且提醒匈國各界台灣民主價值的可貴、台灣對國際社會的貢獻以及在全球經貿與科技產業的重要性。（編輯：馮昭）1130511