習近平籲匈牙利擔任歐盟輪值主席國 推中歐發展

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（中央社台北10日電）中國國家主席習近平昨天與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）會談，習近平表示，中方讚賞匈牙利在在涉台、涉港、人權等問題上堅定支持中方，希望匈方作為今年下半年歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

新華社報導，習近平9日下午與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）舉行會談，兩國領導人宣布，將中匈關係提升為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」。

習近平強調，中方讚賞匈牙利長期堅定奉行對中友好政策，「在涉台、涉港、人權等問題上旗幟鮮明堅定支持中方」，中國式現代化一定會為包括匈牙利在內的世界各國帶來更多機遇。

習近平表示，歐洲是多極世界中的重要一極，是實現中國式現代化的重要夥伴。「希望匈方作為今年下半年歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用」。

兩人會談後共同會見記者，習近平表示，他與奧班進行了親切友好、富有成效的會談，就新時代中匈關係發展以及雙方共同關心的問題深入交換意見，達成廣泛共識，並見證了一系列重要雙邊合作文本交換。

習近平表示，兩人都認為共建「一帶一路」倡議與匈牙利「向東開放」戰略高度契合。雙方將加強發展戰略對接，深化經貿、投資、金融等領域合作，推進匈塞鐵路等重點項目建設，拓展新興產業合作及培育新質生產力。

他表示，中匈雙方將引領中國－中東歐國家合作向更大範圍、更寬領域、更高層次發展。中方重視中歐全面戰略夥伴關係，「中方支持匈方在歐盟內發揮更大作用，推動中歐關係實現新的更大發展」。

習近平表示，兩人一致認為，中匈兩國對國際和地區形勢的看法相似、立場相近，願在多邊領域加強溝通和協作，積極倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

報導引述奧班表示，感謝中國在匈牙利困難之際提供寶貴援助，匈方支持習近平提出的系列全球倡議，讚同中方為推動和平解決「烏克蘭危機」等地區衝突提出的方案。匈方希望進一步提升匈中關係，在各自實現現代化的進程中做堅定合作的夥伴。（編輯：陳鎧妤）1130510