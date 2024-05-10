習近平盼匈牙利當中歐關係推手 簽18項合作協議

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（中央社布達佩斯9日綜合外電報導）中國國家主席習近平今天訪問匈牙利首都布達佩斯，矢言深化雙邊已在蓬勃發展的經濟關係，支持匈牙利在促進中歐關係上「發揮更大作用」，雙方並已簽署18項合作協議。

匈牙利是中國在歐洲聯盟（EU）最親密的友邦，且今年下半年將擔任歐盟輪值主席國。習近平下午會晤匈牙利總理奧班（Viktor Orban）後表示，中方重視與歐盟的關係，並支持匈牙利「在歐盟內發揮更大作用，推動中歐關係實現新的更大發展」。

法新社報導，在與西方就俄烏戰爭及全球貿易議題存在分歧的情況下，中匈兩位領導人強調共同觀點並展現密切關係，同時宣布簽署了18項雙邊協議。

為了習近平這趟國是訪問，布達佩斯的地標掛上中國五星旗並且嚴密維安，西藏示威者舉起的數面旗幟隱藏在習近平的視線外。

中匈加強合作

習近平和夫人彭麗媛今天稍早在布達佩斯的總統府豪華庭院受到匈牙利總統蘇尤克（Tamas Sulyok）以高規格禮遇迎接。

根據會後聲明，習近平說，「中匈關係正處於歷史最好時期」。

奧班經常與歐盟唱反調，自2010年重新掌權以來奉行東向外交政策，尋求與俄羅斯、中國和其他亞洲國家建立更密切的經濟關係。儘管西方國家與中國之間因人權、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、貿易及俄羅斯侵略烏克蘭等問題而緊張升高，這位民族主義總理仍堅守個人策略。

習近平在法國和塞爾維亞行程結束後到匈牙利訪問3天。奧班的幕僚長古亞斯（Gergely Gulyas）今天在政府簡報會上說，此行「顯示匈牙利在全球政治的重要性日增」。

今天有多項新計畫宣布，包括鐵路基礎設施建設、匈牙利和塞爾維亞之間的輸油管及核子領域的合作。

自匈牙利2022年開始宣傳目標晉升為全球電動車製造中心以來，電池和汽車工廠在全國各地迅速增加，投資額達數百億歐元。儘管政府表示，匈牙利正受益於與中國的夥伴關係，反對黨仍擔心缺乏透明度、電池工廠對環境的衝擊與貪腐等問題。

匈牙利展現友中立場

習近平選擇法國作為歐洲行的第一站，氣氛固然友好，但也凸顯中國與歐盟之間因俄烏戰爭和全球貿易問題出現的緊張關係。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）施壓中方不要支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭並接受更公平的貿易，而匈牙利對習近平而言是「更友好的目的地」。

他還說，在匈牙利這個與中、俄關係密切的國家，習近平能夠「避免艱難的對話和尷尬的問題」。

兩國先前都呼籲和平解決俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

奧班今天感謝中國致力「促進區域和平繁榮」，並形容匈牙利在歐洲「獨排眾議」。

荷蘭國際關係研究所（Clingendael Institute）中國中心研究員馬汀（Xiaoxue Martin）表示：「匈牙利讓習近平得到一場外交勝利，顯示他與歐盟成員國關係熱絡，還是有歐盟成員國會鋪紅毯迎接中資。」

在布達佩斯街頭，許多遊客對戒備森嚴的情況感到驚訝，警方封鎖了多處進入景點的通道。

一名因未能搭纜車上布達城堡（Buda Castle）而感到失望的以色列遊客笑說：「因為中國王子來了。」一名23歲布達佩斯居民則抱怨政府與「為自身利益投資的壓迫性強權」建立關係。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130510