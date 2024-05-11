以色列準備擴大軍事行動 要求更多拉法居民撤離

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（中央社加薩走廊11日綜合外電報導）路透社根據以色列軍方阿拉伯語發言人在社群媒體X的發文報導，以色列今天要求加薩走廊拉法市更多地區的居民撤離，轉往馬瓦希（Al-Mawasi）「已擴大的人道主義區域」。

美聯社報導，隨著以色列軍隊和哈瑪斯（Hamas）武裝分子在拉法（Rafah）郊區激烈交戰，加薩走廊（Gaza Strip）的戰事正在惡化，造成拉法附近運送援助物資 的重要邊界關卡無法通行，並迫使拉法超過11萬人向北逃亡。

以色列在拉法的行動目前還不是原本計劃的全面入侵。

聯合國和其他機構幾週來不斷警告，由於拉法與埃及接壤且鄰近主要援助入境點，以色列對拉法的攻擊將嚴重影響人道行動，並將造成平民傷亡數激增。

超過140萬名巴勒斯坦人，即加薩走廊一半人口，一直在拉法避難，大部分人是為躲避以色列對其他地方的攻勢而逃到此地。

以軍發言人阿德雷（Avichay Adraee）呼籲加薩走廊城市加巴里雅（Jabaliya）、貝特拉希亞（Beit Lahiya）和周邊地區的巴勒斯坦人離開家園，前往加薩市（Gaza City）西部的庇護所。

阿德雷警告說，以軍將以「強大力量」發動攻擊，這些居民正處於「危險的戰鬥區域」。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130511