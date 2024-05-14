徹底分道揚鑣 比爾蓋茲前妻退出共有慈善基金會

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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國慈善家梅琳達．佛蘭契．蓋茲（Melinda French Gates）今天宣布將離開她與前夫比爾．蓋茲共同創立的非營利基金會。這個基金會如今已成為世上影響力最大的組織之一。

現年59歲的佛蘭契．蓋茲3年前與68歲的科技公司微軟（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）離婚。

法新社報導，依據兩人之間的協議，佛蘭契．蓋茲將獲得125億美元，用於她「代表婦女及家庭」的慈善事業。她將於6月7日正式離開基金會。

佛蘭契．蓋茲透過張貼在社群媒體的聲明說：「經過深思熟慮和反省，我決定辭去我在比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）的共同主席職務。」

「這是美國和全世界婦女與女孩的關鍵時刻，那些為了保護與促進平等而奮鬥的人們迫切需要支持。」

比爾．蓋茲與梅琳達．佛蘭契於1994年結為連理，2021年離婚。兩人育有3名兒女。

兩人離婚後，仍利用微軟賺進的大筆財富持續打理兩人共同成立的基金會。

總部位於西雅圖的比爾暨梅琳達蓋茲基金會2021年7月宣布，兩人將繼續攜手合作，不過這項安排尚待檢討。

當時基金會聲明指出：「兩年後，如果有任何一方認為無法以共同主席的身分繼續合作，佛蘭契．蓋茲將辭去共同主席與受託人職位。」

「在這樣的情況下，佛蘭契．蓋茲的慈善事業將從比爾．蓋茲那裡獲得個人資源。這些資源與基金會的捐款會完全切割，基金會捐款不受影響。」

比爾暨梅琳達蓋茲基金會聚焦於兒童貧窮與可預防的疾病，一直以來積極投入對抗瘧疾，以及在全球赤貧地區提供廁所和衛生設施。

基金會網站指出，自2000年以來，基金會斥資538億美元，還說全球5歲以下孩童死亡人數已在這段期間減半。

比爾．蓋茲今天感謝前妻對基金會做出「至關重要的貢獻」。

他說：「身為共同創辦人和共同主席，梅琳達在制定我們的策略和倡議方面發揮重要作用，對全球健康和性別平等議題產生深遠影響。」

「很遺憾看到梅琳達離開，但我相信她在未來的慈善事業會帶來巨大影響。」

基金會執行長蘇茲曼（Mark Suzman）表示，基金會的名字將簡化為蓋茲基金會（Gates Foundation）。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130514