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日美簽協議研發新型反彈道飛彈 盼2030年代完成

2024/5/15 20:54
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（中央社東京15日綜合外電報導）就在中國與北韓持續部署及研發極音速飛彈的情況下，日美政府決定從今年度開始共同研發用來攔截的新型反彈道飛彈，雙方政府承辦人員今天已簽署相關協議，預計2030年代完成。

日本首相岸田文雄2023年8月18日在美國大衛營（Camp David）與美國總統拜登會談，兩人同意共同研發新型反彈道飛彈來攔截中國、俄羅斯與北韓正在研發的極音速武器。這項計畫的金額據報超過30億美元（約新台幣963億元）。

日本放送協會（NHK）報導，基於雙方領袖去年8月所達成的共識，日美政府承辦人員今天簽署有關作業分工及決策方式的協議。已知日本方面將負責發動機方面的研發工作。

日美今年度將開始共同研發新型反彈道飛彈，預計2030年代完成。面對周邊國家都在提升飛彈相關技術，日本政府防衛省希望透過日美合作強化飛彈攔截能力。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1130515

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