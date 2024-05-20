本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

英國芬蘭簽署戰略夥伴關係 應對俄羅斯威脅

2024/5/20 09:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國外交大臣表示，英國和芬蘭明天將簽署新的戰略夥伴關係，以加強關係並應對「俄羅斯侵略的威脅」。

法新社報導，根據英國外交部新聞稿，兩國將宣布俄羅斯為「對歐洲和平與穩定最重大且直接的威脅」。

這項協議將在倫敦得到英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）和芬蘭外交部長瓦爾通寧（Elina Valtonen）的認可。

卡麥隆說：「當我們共同支持烏克蘭，包括提供軍事援助和訓練時，在戰爭爆發後，我們很清楚將不會容忍俄羅斯的侵略威脅。」

他也說：「這種建立在我們共同價值觀基礎上的戰略夥伴關係，將使英國和芬蘭加強合作，強化歐洲安全並抓住從科學技術到更緊密的能源聯繫的新機遇。」

根據英國外交部，兩國將共同努力打擊俄羅斯散布不實資訊和惡意網路活動，並支持烏克蘭戰後復甦、重建和現代化。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），並關閉與俄羅斯接壤的大部分邊境。英國是烏克蘭的主要軍備提供者。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1130520

#卡麥隆
#俄羅斯
#芬蘭
#英國
卡麥隆
英相蘇納克再指俄中威權軸心 示警未來5年危險局勢英外相卡麥隆將發表演說 呼籲歐洲對俄中更強硬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.99
更多編輯台推薦新聞：