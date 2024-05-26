本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

巴紐北部山崩滅村 聯合國官員估死亡數恐逾670人

2024/5/26 20:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫士比港26日綜合外電報導）聯合國（UN）一位官員今天告訴法新社，巴布亞紐幾內亞北部24日發生大規模山崩並埋掉一座村莊後，推估死亡數會增加到超過670人。

法新社報導，聯合國轄下國際移民組織（IOM）駐巴紐代表團團長阿克塔普拉克（Serhan Aktoprak）透露，「估計有超過150棟房屋被土石掩埋…推定超過670人喪生」。

阿克塔普拉克表示：「情況很糟糕，山坡地仍持續崩塌…對當地每個人帶來巨大風險。」

他還說，這座曾經熙熙攘攘的村莊已有1000多人流離失所，大家使用鏟子、大型農用鐵叉等掘土器具挖出埋於土石中的罹難者遺體。

阿克塔普拉克今天稍早透過聲明指出，截至25日晚間，山崩導致的死亡數為5人。

根據巴紐當地媒體報導，這起山崩夷平了恩卡省（Enga Province）的考卡拉姆村（Kaokalam），活埋逾數百人並吞噬數百棟房屋。

這座村莊位在巴紐首都莫士比港（Port Moresby）西北方大約600公里處。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130526

阿克塔普拉克
巴布亞紐幾內亞山崩已知5死 罹難數可能達數百人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.15
更多編輯台推薦新聞：