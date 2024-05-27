北京制裁美國軍工 聲稱別逾越台灣議題紅線

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（中央社台北27日電）針對中國日前宣布制裁美國12家軍工企業和10名主管，中國外交部今天聲稱，台灣是「中美關係第一條紅線」，任何人別妄想在台灣議題上「越界踩線而不用付出代價」。

中國外交部下午召開記者會，有記者提問中國外交部官網22日宣布制裁12家美國軍工企業及10名企業高階主管，這是否是中方對美國藉著俄羅斯因素而制裁中國企業，以及參加總統賴清德520就職典禮的反制？

中國外交部發言人毛寧答覆，中方一貫堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁和長臂管轄，將繼續採取一切必要措施，維護自身的正當合法權益。

她說，中方敦促美方深刻反思，正視自身對「烏克蘭危機」爆發和升級所負責任，停止抹黑施壓，停止濫施非法的單邊制裁。

毛寧聲稱，「台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何國家、任何組織或個人都不要低估中國政府和人民，捍衛國家主權和領土完整的決心、意志和能力，也別妄想在台灣議題上越界踩線而不用付出代價」。

12家被中國制裁的軍工企業包括洛克希德馬丁飛彈與火力控制公司（Lockheed Martin Missiles and Fire Control）、雷神飛彈系統公司（Raytheon Missile Systems）等。

至於被中方制裁的個人包括諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）6名高階主管，與通用動力公司（General Dynamics）4名高階主管。

白宮國安會顧問蘇利文（Jake Sullivan）對此回應：「我們堅決反對這些制裁」。

另據美國之音23日報導，中國外交部宣布的制裁，是針對美國對台軍售，以及美國此前制裁援助俄羅斯的中國企業，並說中國此舉意在發洩不滿。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130527