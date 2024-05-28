巴布亞紐幾內亞致命山崩 國際組織援助婦女兒童

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（中央社記者楊淳卉雪梨28日專電）巴布亞紐幾內亞24日發生山崩，國際組織展開援助。聯合國兒童基金會駐巴紐代表今晚受訪指出，災區地勢不穩，救援道路受限，除支援巴紐人民充分藥物，也向災區婦女、兒童提供衛生用品及營養品，培訓青年志願者。

太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）恩加省（Enga Province）山區24日發生大規模山崩，將一大部分的揚巴利鎮（Yambali）夷為平地，當局估計超過2000人死亡。澳洲政府昨晚宣布援助250萬澳元（約新台幣5352萬元），紐西蘭政府今晚宣布援助150萬紐元（約新台幣2975萬元）。

聯合國兒童基金會（UNICEF）駐巴布亞紐幾內代表卡爾尼（Angela Kearney）、克雷爾（Niels Kraaier）今晚接受中央社在內的駐澳洲外國媒體線上訪問，說明災區現況及國際組織援助工作。

克雷爾說，目前有670人下落不明，7849人受災難影響，相當於1427戶家庭，這些數字只是預測。受影響者有超過4成為16歲以下孩童，他們失去家園及生計，深受創傷。

克雷爾說，災區已找到6具罹難者遺體，預估數字會增加。巴紐軍隊正在進行復原工作，但目前地勢仍不穩定，救援道路也受到限制。卡爾尼說，所有罹難者都至少被埋在地面8公尺深的廢墟下，底下還有許多兒童。

卡爾尼表示，巴紐深受氣候變遷影響，森林資源遭嚴重砍伐，巴紐有5成兒童營養不良、發展遲緩，且全國的疫苗接種率極低，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始後情況更糟，爆發了百日咳、麻疹等傳染病。為確保災區兒童營養，他們準備名為「胖堅果」（Plumpy'Nut）的以花生為主的營養包，當中添加了維生素和礦物質的花生醬。

她說，UNICEF昨天大規模補充緊急健康品，目前藥物足供1萬人使用3個月，讓巴紐居民得以維持生活，「幸運的是，這個村子的醫院沒被摧毀，而是一座小學被毀，因此昨天能向醫院提供藥物」，UNICEF明天將會從澳洲布里斯本（Brisbane）搬來一些帳篷支援。

UNICEF也提供倖存者兒童特別照顧，「我們在敘利亞的經驗學到這點，我們提供娛樂包讓兒童玩耍，也正在培訓青年志願者，支持那些流離失所的人」，卡爾尼說。

卡爾尼觀察，在事件發生後48小時，孩童不管是否與父母在一起，他們都變得非常安靜。

針對災區女性支持，卡爾尼說，UNICEF提供「尊嚴包」（Dignity Kits），裡頭包括衛生用品、毛巾及肥皂等，也為她們準備燈具，確保婦女在外安全。

卡爾尼也說，有一對倖存的夫妻位在山崩的最外圍，他們決定保持體力，等到安靜下來，就開始喊叫呼救，因此很快被救援人員發現，「幸運的是，他們的孩子並沒有在家裡」。

至於巴紐部落間的暴力衝突是否影響救援工作，卡爾尼指出，國際媒體報導，所有救援車隊已獲得巴紐政府安全許可，安全人員可往返現場，「他們經過一些著火的商店，路上沒有婦女與兒童，只有拿著刀的男人」。她說，巴紐是非常偏僻的國家，全國有多達800種語言，山區與沿海居民文化截然不同，部落間能否停火，並非UNICEF的職責，但她希望社區領袖可以一起討論這些問題。

對於巴紐政治動盪，是否影響救援工作，她認為，巴紐政府非常認真面對此事，國際組織努力進行人道工作，沒有看到相關工作遭延誤。（編輯：郭中翰）1130528