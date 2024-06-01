腳踏美中兩條船 全球中央剖析東協戰略選擇

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（中央社台北1日電）美中兩強權在全球博弈，地處印度洋和太平洋的東協10國，如今宛如閃亮的鑽石般，成為地緣政治情勢下的贏家。《全球中央》6月號封面故事深入探討美中角力下，東協各國如何以戰略平衡走出一片天。

南海主權爭議方興未艾，中國與菲律賓劍拔弩張，北京怒斬金援，美國、日本與菲律賓4月在華府首度舉行三方峰會，宣布啟動「呂宋經濟走廊」計畫，被視為建立夥伴關係，合力制衡中國。

2023年對越南來說，是外交史上值得大書特書的一年。在中國的盯梢下，越南和美國締結「全面戰略夥伴關係」，之後又給了中國「未來共享共同體」的模糊承諾。然而，越南「竹子外交」在美中之間玩槓桿，真能無往不利？

美中晶片大戰，牽動地緣政治緊張局勢，大多數跨國公司將生產據點從中國轉移到馬來西亞，現在的大馬躍居半導體封測重鎮，占全球半導體封測市場13%，也是全球第六大半導體出口國，儼然是最大贏家。

新加坡智庫調查顯示，若東協人民必須選邊站，50.5%的受訪者會選擇中國，49.5%傾向美國，這是2020年調查以來，中國首度超越美國，反映北京對東南亞影響力日增。在美中博弈關鍵時刻，美國該如何調整東南亞的經略布局？

封面故事〈東協向前看〉由《全球中央》駐馬尼拉、河內、雅加達、吉隆坡、曼谷等地記者，從當地視角解讀美中在各國的激烈角力，以及台商在東南亞投資布局等面向。

1624年荷蘭人建造熱蘭遮城開始，台南建城至今有400年，本刊特別企劃〈文化之城〉，娓娓道來台南甜、老屋顏、紅牆與紅磚道如何融合出屬於台南人的甜蜜記憶，形塑台南迎向世界舞台400年最深層的文化印記。

說到古都的魅力，有1,200年歷史的京都，包括寺院、京都風建築「町家」、和菓子、茶與工藝品，都保留傳統文化與獨具風格的美。京都不僅是最具和風的古都，也是與時俱進的現代化城市，總能從歷史中激發出創新的原動力。

此外，專題也走逛老北京的胡同與注入新潮味的曼谷老城區，並感受叛逆與多元碰撞的紐約流行文化、世界最美光之城巴黎、一生必訪的馬德里「藝術金三角」、文化大熔爐的聖保羅等地。

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死亡是人生的重要篇章，墓地記載著人文、歷史和美感，從帝王將相、文人雅士安息之地到引人入勝的墓園藝術，本期〈看世界〉帶你遊歷象徵永恆愛情的印度泰姬瑪哈陵、美景處處的布魯克林綠蔭公墓、巴黎拉謝茲神父墓園、英國宗教地標西敏寺、建築大師安藤忠雄設計的北海道真駒內瀧野靈園，以及見證鐵幕時期的越南國父陵。

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