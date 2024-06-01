標普調降法國信評至AA- 因預算收支惡化

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（中央社巴黎31日綜合外電報導）國際信評機構標準普爾公司（Standard & Poor）今天調降法國主權評級，理由是預算收支惡化。歐洲議會即將於6至9日改選，標普降評之舉打擊法國總統馬克宏領導的政府。

法新社報導，美國標準普爾公司發聲明指出，由於法國存在經濟成長低於預期的疑慮，因此標普決定將法國的長期主權債務信評從AA調降至AA-。

標普另示警，法國「政壇的分裂」，會使得馬克宏（Emmanuel Macron）政府為了平衡財政收支所計劃的改革措施難以實行。標普並預測，2027年法國預算赤字仍將超標，也就是高於國內生產毛額（GDP）的3%。

這是標普自2013年以來首次將歐洲聯盟（EU）第2大經濟體法國的信評調降，來到與捷克和愛沙尼亞同等級，但仍高於西班牙與義大利。

標普表示，法國的國債將由去年達GDP的109%增至2027年的112%，「與我們先前預期的相反」。

標普今天也將法國信評展望維持「穩定」評級，基於「預期（法國）實質經濟成長將加速，有助於政府預算整頓」，儘管這仍不足以拉低其居高不下的債務GDP比例。

法國信評遭到調降，恐使投資者望而卻步，並使法國政府更是償債難。

針對標普的決定，法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）回應時重申法國政府最晚在2027年將財政赤字刪減至GDP的3%以下的承諾。

他接受「巴黎人報」（Le Parisien）訪問表示：「我們的策略是一貫的：再工業化、達成全面就業，以及讓我們把赤字壓到（GDP）3%以下的（財政）軌跡保持下去。」

法國負責公共帳目的權理部長（minister delegate）卡澤納夫（Thomas Cazenave）則發聲明告訴法新社：「標普對法國國債的降評，只不過反映我們已意識到的當務之急：有必要繼續讓我們的公共財政復元。」（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1130601