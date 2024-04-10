惠譽下調中國信評展望為負面 穆迪後又一家不看好

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（中央社記者張淑伶上海10日電）國際信評機構惠譽將中國主權信用評等展望下調為「負面」。中國財政部今天回應稱遺憾，並指惠譽的評等未能有效反映中國財政政策對推動經濟成長、穩定宏觀槓桿率的正面作用。

香港經濟日報報導，惠譽（Fitch Ratings）公布，維持中國發行人違約評等A＋評等，但評等展望由「穩定」轉為「負面」。惠譽是繼穆迪（Moody’s）後，另一家將中國 信用評等 信用評等小百科 國家主權信用評等是評估國家政府償債能力及信用風險的標準，綜合考量國家整體政治情勢、經濟發展、金融政策、政府財政表現等指標，提供投資人風險評估參考。





全球3大信用評等機構為標準普爾（Standard & Poor's）、穆迪（Moody's）、惠譽（Fitch Ratings），這些公司會定期公布選定國家主權信用評等報告。





各家信評分級



標準普爾：等級由高至低為AAA、AA、A、BBB、BB、 B、CCC、CC、C、D。BBB以上（含）為投資等級，以下則為投機等級（如垃圾債券）。



穆迪：由高至低分為Aaa、Aa、A、Baa、Ba、B、Caa、Ca、C等。Baa以上（含）為投資等級，以下為投機等級。



惠譽：評等等級由高至低依次為AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、DDD、DD、D。BBB以上（含）為投資等級，以下為投機等級。AA至CCC各級均可再以「＋」、「-」號細分。



資料來源：財政部、華南銀行 看更多 關閉 展望轉為「負面」的國際評級機構。

惠譽最新報告指，負面展望是反映中國公共財政風險愈來愈多，政府雖然目標從依賴地產發展轉向更可持續的成長模式，但財政赤字、政府債務增加正侵蝕財政緩衝區。惠譽相信，中國政府須持續以財政政策支持增長，令債務未來數年維持上升趨勢，潛在的負債風險也可能上升。

中國財政部官網今天以有關負責人名義，就惠譽下調主權信用評等展望有關問題發布「答記者問」。

這名負責人表示，惠譽主權信用評等方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟增長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用，並稱2024年赤字率按3%安排，整體看適度合理，有利於經濟穩增長，也能較好控制政府負債率，為應對將來可能出現的風險挑戰預留政策空間。

惠譽高度關注中國財政可持續性問題，從財政赤字、地方政府債務、融資平台債務等角度提出了風險上升的擔憂。中方則稱，財政部在地方政府債務限額空間內安排一定規模的再融資政府債券，支持地方化解融資平台隱性債務和清理政府拖欠企業帳款等。

這名負責人稱，按照「省負總責，市縣盡全力化債」的原則，各地制定化債方案，目前「地方政府法定債務本息兌付有效保障，隱性債務規模逐步下降；政府拖欠企業帳款清償工作取得積極進展，地方融資平台數量有所減少」。（編輯：廖文綺）1130410