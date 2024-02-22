法國經濟成長下修 祭緊縮政策砍生態環保預算

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（中央社記者曾婷瑄巴黎21日專電）法國政府下修經濟成長至1%。經濟部長勒麥爾祭出緊縮政策，刪除部分中央支出，省下100億歐元，首當其衝的是生態轉型與環保預算。法媒指出，歐盟多國也在刪減綠色經費，可能離減碳目標越來越遠。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）18日宣布下修法國2024年經濟成長，從原本國內生產毛額（GDP）的1.4%調降至1%，原因是「新的地緣政治脈絡」，包括俄烏戰爭、中東衝突，以及中國和德國面臨的經濟挑戰。

因此，依照部長辦公室的說法，政府規劃將「冷卻機器」，從2024年原本通過的預算中省下100億歐元（約新台幣3404億元）。

19日勒麥爾受訪時強調，「要掌控公共財政。賺得少、成長少、公庫收支少，就要少花錢，國家規劃減少100億歐元開支」。他補充，不會碰社會安全和地方政府預算，「要勒緊褲帶的是國家」，也就是中央部會。

其中的50億將來自部會運作支出；另一半則來自削減計畫經費，而生態與能源項目成為主要目標。

首當其衝的是「我的翻新津貼」（MaPrimeRénov'），也就是補助個人以節能方向翻修住宅，這項指標性措施將被大砍10億歐元。

提供地方政府投資能源轉型計畫的「綠色氣候基金」也將減少4億歐元，從原本的5億砍到1億。氣候行動網絡聯盟諷刺說，「和（不碰地方政府）宣布相反，這項選擇證實了不是只有國家需要『努力』」。

相同情況發生在「社會租賃」計畫，即讓中低收入戶能以每月100歐元的價錢使用電動車。2月中，計畫啟動的6週後，政府已收到5萬件申請，代表需求的確存在。但有關單位證實今年措施提早結束，問題也在經費。

勒麥爾向記者解釋，法國財政的「重新武裝」對未來至關重要，也好讓法國能持續挹注社會保障模式。

各界認為，這些都在打臉政府增加2023到2024年減碳轉型預算的承諾。氣候行動網絡聯盟表示：「政府這些宣布為去年9月提出的生態計畫帶來倒退。為了真正達成目標，未來預算甚至應該要增加才對。」

他們批評政府朝令夕改，並質疑：「去年12月才通過的措施，2月就被取消。這讓地方政府如何在對政府資源失去信心的同時，繼續加碼投資生態轉型？」

環境黨團議員龔塔（Guillaume Gontard）則批評刪減預算是「災難性訊號」，並認為現在節縮不投資，「未來的公共支出將會更多」。

民意報（l'Opinion）19日以「我們的地球在燃燒，政府卻將生態放入冷藏」批評政策走向；世界報（Le Monde）今天則指出，面對債務和升高的利息，法國並非唯一攻擊「綠色」支出的歐洲國家。

德國位於卡斯陸（Karlsruhe）的憲法法院去年11月裁決，禁止依照國會決議、將一筆未使用的600億歐元經費轉移至一個為氣候與轉型經濟所設立的基金。瑞典也在幾個月內刪減了購買電動車的補助款，並下修生物燃料在燃料能源中的占比。

法國氣候經濟研究機構I4CE今天發表的報告指出，2021年到2022年間，與氣候相關的公共和民間經費上升9%，達4070億歐元，即歐盟GDP的2.6%。然而，若想保持在邁向2050年碳中和的道路上，歐盟應該每年至少花費8130億歐元，也就是GDP的5.1%。

報告撰寫者之一的佩勒林-卡林（Thomas Pellerin-Carlin）分析，歐盟還需加倍能源轉型投資。而獲得歐盟足夠扶持的唯二產業就是水力發電和電池。

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假使歐盟想在2030年將再生能源占比提高至42.5%，則許多產業都亟待推力，如風力發電就缺乏740億歐元資金；太陽能發電也有50億的缺口；電動汽車充電樁還需要40億歐元。

佩勒林-卡林分析，歐盟若選擇讓公共政策跟隨氣候目標，就能掌握未來。最糟的是「走走停停」，也就是「宣布提供數億經費，然後又刪減，因為這樣無法讓企業和民眾有清楚的標準，也無法走向對的方向」。（編輯：郭中翰）1130222