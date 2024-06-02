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川普豔星封口費案被定罪 當事人打破沉默：應入獄

2024/6/2 22:08（6/2 22:22 更新）
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美國成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（左）2日表態，認為美國前總統川普（右）應入獄。（路透社）
美國成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（左）2日表態，認為美國前總統川普（右）應入獄。（路透社）
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（中央社倫敦2日綜合外電報導）美國成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）在前總統川普被定罪後首度打破沉默。她於英國「鏡報」（The Mirror）週末發布的專訪中表示，川普應該入獄。

法新社報導，丹尼爾斯在昨天晚間發布的專訪中說：「我認為他（川普，Donald Trump）應該被判入獄，並為弱勢者進行社區服務，或在婦女庇護所擔任志願出氣筒。」

川普被控偽造商務紀錄以隱匿支付封口費給丹尼爾斯，換取她不披露過去與川普的性事，以免影響川普2016年總統大選選情。由12人組成的紐約陪審團30日認定，川普涉及的34項罪名全數有罪。

本名為柯立福（Stephanie Clifford）的丹尼爾斯獲得13萬美元封口費，換取她在2016年大選前對與川普的風流韻事保持沉默，川普當年在選舉中以些微優勢擊敗對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

經過多年與川普在社群媒體上互相辱罵，丹尼爾斯如今稱她終於被「平反」，但她也對陪審團做出決定的速度感到「震驚」。這項判決使川普成為美國史上第1位被定罪的前總統。

川普方面則表示，他的歷史性刑事審判對於妻子梅蘭妮亞（Melania）來說「非常艱難」。當川普受審時，前往法庭支持的親密家庭成員中，卻不見梅蘭妮亞的蹤影，引起各界關注。

川普在美國福斯新聞頻道（Fox News）今天播出的脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）專訪中指出：「她沒事，但我想這對她來說非常艱難。她不得不閱讀這些垃圾。」

「我認為在很多方面，我的家人可能比我還要更難受。」

他還在採訪中警告說，如果他被判入獄，對他的支持者來說可能會是個「爆發點」。

川普稱他個人「可以接受」因為34項罪名入獄，但警告說：「我認為大眾會很難接受。你知道，在某些時刻總會出現爆發點。」（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130602

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