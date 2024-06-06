韓聯社：南韓公民團體向北韓發送宣傳氣球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾6日綜合外電報導）南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）今天報導，北韓上週向南韓飄送數百個裝滿垃圾的氣球後，南韓公民團體也向北韓飄送10個氣球，裡面放了反對北韓領導人金正恩的傳單。

法新社報導，北韓表示，載有一袋袋垃圾的氣球，裝著像是菸蒂與塑膠廢物等東西，是為了報復南韓社運人士向北韓飄送氣球。雖然北韓後來取消這一行動，但它警告說，如果有更多氣球飄向北韓，將重啟行動。

韓聯社報導：「脫北者團體『自由北韓運動』（Free North Korea Movement）週四宣布，他們一早向北韓飄送了20萬份傳單。」

韓聯社報導，該組織的領袖朴相學表示：「我們從京畿道抱川市以10個氣球發送了20萬份傳單。」他還補充說，氣球還載有內含南韓音樂的隨身碟。

該組織發布的1張照片顯示，1名活動人士舉著一張大幅海報，上面有金正恩和他的妹妹兼政權首席發言人金與正的照片。

海報上寫著：「人民公敵金正恩給南韓民眾帶來污穢與垃圾，但我們這些脫北者卻帶給我們北韓同胞愛與真理！」

南韓總統尹錫悅本週全面暫停2018年與北韓達成的緩解緊張局勢軍事協議，以回應北韓上週飄送的垃圾氣球。

軍事協議的暫停將使南韓可以恢復實彈演習，同時重啟與北韓接壤的邊境沿線的廣播宣傳活動。這些廣播激怒了北韓，北韓此前威脅除非關閉擴音器，否則將對擴音器進行砲擊。

北韓表示，垃圾氣球是對南韓社運人士向北韓發送類似傳單的報復。

自由北韓運動本週稍早透露，他們於5月10日向北韓發送裝有約2000個隨身碟的氣球，隨身碟內裝有南韓歌手林英雄的歌曲，以及其它南韓流行音樂與韓劇。

向來封閉的北韓，對人民接觸南韓蓬勃發展的流行文化極為敏感。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130606