閻學通：俄烏戰爭讓歐洲更向美國靠攏

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（中央社台北8日電）北京學者閻學通近日指出，俄烏戰爭改變了歐洲國家原先「經濟靠中國、安全靠美國」的戰略平衡，將「經濟安全」也納入「安全靠美國」。他研判，未來10年仍是逆全球化趨勢。

鳳凰衛視「問答神州」節目4日在微信公眾號發布對北京清華大學國際關係研究院院長閻學通的專訪。

閻學通在2022年曾表示，俄烏戰爭對中國「沒有好處、只有壞處」。今年再次受訪，他表示當初沒有想到的是，這場戰爭讓歐洲國家形成了「經濟安全」的強烈概念，導致歐洲在中美戰略競爭中大幅向美國傾斜。

他指出，歐洲國家原先在2010年以後形成的「經濟靠中國、安全靠美國」的全球性戰略平衡被破壞掉了。不僅歐盟，其他國家甚至一些東協國家都放棄了對沖戰略（避險戰略，hedging strategy），它們把「經濟靠中國」裡的「經濟安全」抽出來，納入了「安全靠美國」，也就是「經濟安全」也要靠美國。

但閻學通認為，歐洲人還沒有意識到「經濟安全」政策會傷害「經濟增長」的嚴重性，「不超過3年」他們對此就會有切身感受。

被問到如何看待未來5到10年的國際局勢時，閻學通預測，今後的5年裡，逆全球化、民粹主義仍然是上升趨勢，國際規範遭到破壞的現象仍然呈增加趨勢，而這三者都指向國際秩序會往更加動蕩變化。

他研判，不排除到未來10年末尾的時候，逆全球化的趨勢可能會維持在一個相對穩定的狀態上，掉頭重回全球化的可能不大。

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閻學通說，美國的政策很明確，全球化（globalization）這個詞在政府文件中已經不使用了，改成了國際化（internationalization），因為3個國家合作就算是國際合作；全球化是指與全世界大多數國家的合作，這是兩個不同的概念。

他說，如果歐盟也不願意繼續全球化，政治上不想繼續全球化，中歐合作就很困難。中國對歐洲政策的重點大概還是側重雙邊關系，根據每個國家的具體情況來決定跟這個國家怎麼發展雙邊關係。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1130608