3年來第6次 保加利亞提前國會大選

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（中央社索非亞8日綜合外電報導）保加利亞今天將舉行3年來第6次的國會大選，但分析家表示，這次投票不太可能產生可以結束長期政治動盪、解鎖經濟改革的穩定政府。

路透社報導，保加利亞是歐洲聯盟（EU）最貧窮的成員國，自2020年反貪腐抗議以來政局即不穩定，一連串選舉之下，產生的是一個又一個搖搖欲墜且迅速崩解的聯合政府。

鑒於最新民調顯示沒有一個政黨能贏得多數，投票結束後，恐勢必針對籌組聯合政府展開新一輪談判。

投票上午7時（台北時間9日凌晨0時）展開，晚間8時（台北時間10日凌晨1時）結束。投票站關閉後將立即公布出口民調，第一份部分結果預計午夜（台北時間10日5時）左右公布。

保加利亞需要穩定、運作良好的政府，如此歐盟資金才能更快流入破舊的基礎建設，並推動國家採用歐元、完整參與歐洲開放邊境的申根區。

保加利亞加入歐元區的計畫，已因通膨方面沒有達到標準而兩度延後，目前預定2025年1月25日加入。

Teneo分析家在上週的報告中表示，若未能組成穩定的政府，恐讓加入歐元區計畫再往後延。

今天這場國會大選投票，是因中間偏右的「保加利亞公民歐洲發展黨」（GERB）和改革派「我們繼續變革」黨（We Continue the Change, PP）組成的聯合政府3月垮台所致。

保加利亞新聞社（BTA）7日公布的最新蓋洛普民意測驗中心（Gallup）調查顯示，「保加利亞公民歐洲發展黨」以25.9%領先，第2名則由3個政黨爭奪。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130609