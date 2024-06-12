馬來西亞再傳集體食物中毒 疑米粉煎蛋釀禍

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（中央社記者黃自強吉隆坡12日專電）馬來西亞繼5月有65名學童疑食用學校餐廳粿條湯出現腹痛與上吐下瀉症狀後，最近再發生集體食物中毒案，造成82人腹痛嘔吐、2人死亡。有關單位懷疑受害者吃下有問題的米粉或煎蛋。

5月下旬，吉打州（Kedah）雙溪大年（Sungai Petani）公主城國小（SK Bandar Puteri Jaya）有65名學童於下課時間在學校餐廳食用粿條湯，結果出現腹痛與上吐下瀉症狀。這些學童幸經緊急送醫後情況穩定。

不料，一個月不到，雪蘭莪州鵝嘜（Gombak）甘榜雙溪金金（Kampung Sungai Chinchin）近日再發生食物中毒案。

新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，這起食物中毒案疑因食用遭到汙染的炒米粉或煎蛋，不幸造成2歲女童和17歲少年死亡。

雪蘭莪州（Selangor）衛生局表示，這兩名受害者是沒有接受任何治療情況下死亡，其他的受害者年齡介於1歲7個月到58歲之間。

衛生局指出，所有受害者參與宗教學校活動，並食用學校提供早餐後，出現發燒、腹瀉與嘔吐等症狀。

大馬警方將傳喚這所宗教學校的活動承包商等人，展開進一步調查，並且等待食物化驗結果，確定食物中毒的原因。

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回顧大馬過去發生的集體食物中毒案，1988年庶民美食「老鼠粉」集體食物中毒案，共奪走14條人命，讓當地人聞之色變。當年10月間，霹靂州（Perak）當地一名老婦與13名孩童，在食用老鼠粉後陸續出現嘔吐、抽筋與拉肚子不等症狀，最終中毒不治。

當時被認為的罪魁禍首是馬來西亞很普遍的小吃「老鼠粉」。老鼠粉是形狀酷似老鼠尾巴的米製麵條，兩端尖似銀針，又稱銀針粉，台灣稱為米苔目。（編輯：馮昭）1130612