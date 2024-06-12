日本半導體製造設備銷售旺 連3季逾5成銷往中國

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（中央社東京12日綜合外電報導）今年1月至3月，日本半導體製造設備對中國出口的占比已連續3季超過5成，原因在於美國主導的貿易限制刺激下，造成較低階設備的需求激增。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，日本財務省的貿易統計顯示，日本出口的半導體製造設備和零組件，外加平板顯示器製造設備，有一半銷往中國。

2024年1月至3月，相關設備對中國的出口額年增82%，達到5212億日圓（33.2 億美元），創下2007年來新高紀錄。

日本去年7月將14奈米及更先進的邏輯晶片等尖端半導體製造設備納入出口管制，相關產品出口到日本友好的42個國家或地區外時，都須取得個別許可。

對中國出口激增的主要原因之一，是限制措施引發搶購潮。中國海關總署統計顯示，去年9月，中國從全球各地進口的半導體製造設備達到52億美元，為前一年同期的1.5倍，其中來自日本和荷蘭的進口增加。

不過， SMBC日興證券公司（SMBC Nikko Securities Inc.）的丸山義正說，「僅靠搶搭末班車需求無法說明當前趨勢」。

中國海關總署的數據也顯示，截至今年4月，相關設備的進口額一直在40億美元左右，持續高於去年同期。

大和總研（Daiwa Institute of Research）經濟學家岸川和馬說：「無法取得先進半導體製造設備的中國製造商，正在轉向生產通用晶片。」

半導體產業的繁榮與蕭條以3至4年為週期交替，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後陷入混亂等影響之下，全球市場在2022年下半年漸入低迷，現在出現觸底反彈跡象。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1130612