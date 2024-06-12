生活成本高就業低迷 紐西蘭外移人數創新高

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（中央社威靈頓12日綜合外電報導）新數據顯示，紐西蘭公民離鄉背井人數創歷史新高，其中很多人前往澳洲。

英國「衛報」（The Guardian）報導，紐西蘭國家統計局（Stats NZ）的國際移民初步數據顯示，截至4月為止的1年中估計有13萬600人移民海外，創歷年新高紀錄。

在長期離開紐西蘭的人中，估計有8萬1200人是紐西蘭公民，比去年增加41%。數字也打破2012年7萬2400人的原來紀錄。

這段期間有2萬4800名紐西蘭公民回國，使得公民淨流失達到5萬6500人，超過2012年4萬4400人的原來紀錄。

整體而言，由於有15萬4900名非紐西蘭公民歸化，年凈流入人數為9萬8500人。印度移民是其中最大群體，其次是菲律賓和中國。

紐西蘭國家統計局今天也公布紐西蘭人移民澳洲的初步數據顯示，截至2023年9月的1年中，移民海外的紐西蘭公民中有53%移民澳洲。

據悉，近年來尤其是年輕專業人士和擁有學士學位的紐西蘭人，由於高昂生活成本和工作機會持續短缺而離鄉背井。對於許多紐西蘭年輕人來說，學校畢業或完成高等教育後前往海外也被視為步入人生新階段的必經之路。

紐西蘭國家統計局沒有提出國民移民海外原因的具體數據，但表示可以藉此了解整體趨勢。

紐西蘭國家統計局人口指標經理伊斯蘭（Tehseen Islam）說：「從歷史上看，移民的變化通常是由於多種因素共同造成，其中包括紐西蘭與世界其他地區之間的相對經濟和勞動力市場條件。」

澳洲雇主經常試圖以高薪和更好工作條件來招募紐西蘭工人。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130612