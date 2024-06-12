丹麥召回韓國三養辣火雞麵 憂過辣引發急性中毒

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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）外媒報導，丹麥獸醫暨食品管理局（DVFA）下令召回三倍辣火雞麵等韓國三養食品旗下3種辣味產品，理由是單包產品辣椒素含量過高，可能引發消費者急性中毒；這也是三養食品外銷產品首次遭下令召回。

丹麥獸醫暨食品管理局於當地時間11日宣布對三養食品的三倍辣火雞麵、雙倍辣火雞麵及辣火雞湯麵等3項產品的召回措施，呼籲消費者若持有以上產品，應立即丟棄或辦理退貨。

據丹麥獸醫暨食品管理局公告，上述3種產品因辣椒素含量過高，可能過度刺激粘膜引發嘔吐、血壓上升等症狀，最嚴重可能危及生命，並特別警告這種過辣食品可能孩童有害健康。

根據三養食品提供資料，以度量辣椒素含量的史高維爾指標（SHU）為準，三倍辣火雞麵的辣度約達1萬3000，雙倍辣火雞麵則為6000左右；在台灣市面上相當常見的農心辛拉麵辣度約為3400左右，辣味辛拉麵的辣度則有7500，與雙倍辣火雞麵差不多，但至今同樣未在海外市場遭下令召回。

韓媒每日經濟引述三養食品相關人士的報導，丹麥當局這次下令召回商品並非品質問題，而是因為辣度問題導致，「涉案商品目前出口世界各國販賣，但因這種原因遭召回也是第一次」，表示會在進一步了解丹麥相關法規後，採取應對措施。

辣火雞麵系列產品先前在挪威雖曾被召回，但是因爲通關文件疏漏所致，因「過辣」導致商品召回是第一次。

丹麥當局這次措施也在網路上引起一番討論，據英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，部分嗜辣網友認為，丹麥人對辣度的接受度太低，「有些丹麥朋友光是在原味麵包上撒胡椒粉就被辣得受不了」，「丹麥人也不是第一次把辣味拉麵當作劇毒了」。

因刺激辣味累積知名度的辣火雞麵產品連續推出多種口味，在韓國及海外市場都擁有高人氣，也是三養食品外銷食品中占比最高品項，今年第一季在三養食品外銷品項中占比高達75%，較去年第一季增加10個百分點，是助力三養食品在韓國拉麵業界收益超越強敵農心與不倒翁的最大功臣。（編輯：高照芬）1130612