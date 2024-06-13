俄羅斯軍艦駛入哈瓦那港 美國古巴稱不構成威脅[影]

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（中央社哈瓦那12日綜合外電報導）俄羅斯海軍艦艇今天駛入古巴哈瓦那港，美國和古巴雙雙表示，俄國軍艦在此中途停留不構成威脅，但外界普遍認為，這是俄羅斯在烏克蘭戰爭緊張局勢升級之際展示武力的行動。

路透社報導，當這些軍艦經過哈瓦那港（Havana harbor）入口處、擁有400年歷史的莫羅城堡（Morro castle）時，好奇的民眾和漁民及警察在陰雨天中，站在海濱大道看著艦艇緩緩駛入。

俄羅斯長期盟友古巴在港口鳴砲，向俄羅斯艦艇致意，俄國外交官則在船艦經過港口歷史悠久的堡壘時，一邊揮舞著小俄羅斯國旗一邊自拍。

俄國的拖船和油輪稍早已經抵達，俄羅斯多功能「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov）巡防艦和核動力潛艦喀山號（Kazan）也陸續進港。

影片來源：Reuters

俄羅斯國防部今天表示，這4艘俄國艦艇在大西洋進行「高精準飛彈武器」訓練後，今天駛往古巴。

俄國國防部說，這些潛艦和巡防艦攜帶「鋯石」（Zircon）極音速飛彈、「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈和「瑪瑙」（Onyx）反艦飛彈。

古巴上週表示，俄國軍艦這次停留，與哈瓦那友好國家海軍艦艇到訪的標準一致。古巴外交部表示，這些船艦沒有攜帶核武器，美國官員也同意這項說法。

美國一直在監視駛至佛羅里達州海岸附近的俄羅斯船艦，並表示它們不會構成威脅。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天告訴記者，這類海軍演習是例行操演，不會解讀它有任何特定動機。

蘇利文說，沒有證據顯示俄羅斯向古巴移交任何飛彈，但美方將保持警惕。

哈瓦那距離美國佛羅里達州西島（Key West）僅160公里，西島是美軍海軍航空站（Naval Air Station）所在地。

華府地區的美利堅大學（American University）教授李奧格蘭德（William LeoGrande）表示，在拜登政府權衡美國在協助烏克蘭對抗俄羅斯一事上應提供多大程度的援助之際，俄國艦艇此次到訪的時機，不僅僅是「標準做法」而已。

他說：「俄羅斯軍艦到訪是（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）在提醒拜登，莫斯科可以在自己的勢力範圍內挑戰華盛頓。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130613