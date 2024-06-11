俄國攜手白俄羅斯 展開第2階段戰術核武部署演訓

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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，其部隊已與白俄羅斯部隊一同開始進行第2階段的戰術核子武器部署訓練演習。莫斯科先前曾稱受到來自西方政權的威脅。

路透社報導，自從俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月24日出兵數千人攻打鄰國烏克蘭後，他一再表示在極端情況下俄國可能動用核武來保衛自己。西方則將他的說法鄙為武力恫嚇。

俄羅斯近來更指稱，美國和其歐洲盟邦因提供烏克蘭價值數以十億計美元的武器，且其中一些武器正被用來攻擊俄國領土，因此這些國家正將世界推向核武對抗的邊緣。

俄羅斯5月明確表示，之所以有蒲亭下令的戰術核武演訓，是與「某些西方官員對俄羅斯聯邦做出的挑釁言論與威脅」有關。

在5月21日展開的第1階段演訓當中，俄羅斯部隊練習如何裝備和部署伊斯坎德（Iskander）飛彈，俄國空軍也訓練如何裝備「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。

俄羅斯國防部今天宣布的第2階段演訓，則是讓俄羅斯和白俄羅斯的部隊「針對非戰略核武的戰鬥用途」進行聯合訓練。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對於演習相關提問回覆說：「歐洲大陸目前情勢相當緊繃，這是由敵視俄羅斯的歐洲政權每天採取的新決定和行動所挑起，以及最重要的是由美方引起。因此這類訓練和維持備戰程度，對我們而言當然非常重要。」

在俄羅斯國防部發布的影片中，可見一套伊斯坎德飛彈系統被開進一片田野，飛彈也抬升；以及數架攜帶匕首飛彈的超音速攔截機米格-31戰鬥機（MiG-31），和數架圖波列夫（Tupolev）圖-22M3（Tu-22M3）長程超音速轟炸機。（譯者：張正芊）1130611