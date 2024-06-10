本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

澤倫斯基駁斥俄軍推進蘇米州 烏軍稱擊中俄防空系統

2024/6/10 22:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔10日綜合外電報導）車臣共和國領導人表示，俄羅斯軍隊已推進到烏克蘭東部的蘇米州。烏克蘭總統澤倫斯基今天否認蘇米州一座村莊已遭俄羅斯占領。此外，烏克蘭軍隊聲稱擊中俄羅斯的防空系統。

法新社報導，車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）昨天表示，俄羅斯軍隊已占領了烏克蘭東部 蘇米州的邊界村莊里日夫卡（Ryzhivka）。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯破壞團體的行動已被「摧毀」，蘇米州在烏克蘭軍隊的「全面控制中」。

澤倫斯基在社群媒體上的聲明說：「至於里日夫卡村，占領者試圖在當地實施宣傳戰。截至今日上午，村莊裡的俄羅斯旗幟已被摧毀，目前沒有占領者的蹤跡。」

烏克蘭軍方今天表示，烏軍漏夜對俄國占領的克里米亞半島發動飛彈攻擊，擊中了俄軍的三套地對空防禦系統。

路透社報導，烏克蘭參謀總部今天表示，烏軍擊中贊科伊（Dzhankoi）的一套S-400系統，以及伊夫帕托瑞亞（Yevpatoriya）和卓諾摩爾斯克（Chornomorske）附近的兩套S-300系統，造成俄軍防空方面的重大損失。

路透社無法獨立核實這項聲明。俄國防部沒有立即發表評論。當地Telegram頻道通報在贊科伊和伊夫帕托瑞亞附近傳出爆炸。

烏克蘭軍隊在Telegram帳號表示，「我們的飛彈未遭敵軍『高效率』防空系統攔截」。

俄羅斯軍方今天聲稱占領烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）南部戰線的一座村莊。

俄國防部今天表示，俄軍「持續推進深入敵軍防線，解放了俄軍占領城市頓內茨克市（Donetsk）西南部的斯塔羅馬約斯克村（Staromaiorske）。（譯者：劉淑琴）1130610

#俄軍
#俄羅斯
#烏克蘭
#卡狄羅夫
#澤倫斯基
澤倫斯基
日媒：日本與烏克蘭將簽署雙邊文件 加強援烏缺席諾曼第登陸國際紀念活動遭砲轟 英相蘇納克道歉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.36
更多編輯台推薦新聞：